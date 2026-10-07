מאחורי שערי נתב"ג המאובטחים לכאורה, מתברר הבוקר כיצד מחדל מבצעי חמור אפשר לעשרות צעירים המוגדרים כעריקים לחמוק מבעד למערכות הבקרה, לטוס לאומן ולשוב ארצה באין מפריע - תוך שהם משאירים מאחוריהם סימני שאלה כבדים על אודות רמת האבטחה בנמל התעופה הבינלאומי של ישראל.

על פי פרטים חדשים מתוך חקירות המשטרה, שנחשפו ב'כאן חדשות' על ידי הכתב רועי ינובסקי, המקרים הללו התגלו עם שובם ארצה של לא פחות מ-64 עריקים שנתפסו בעמדות ביקורת הגבולות בנתב"ג.

הבדיקה שנערכה להם העלתה מציאות אבסורדית ומטרידה: שמותיהם כלל לא הופיעו במערכות כמי שיצאו את גבולות המדינה, מה שהוביל למסקנה החד-משמעית כי הם הצליחו לצאת מהארץ מבלי לעבור כלל דרך ביקורת הדרכונים הרשמית.

בעקבות הממצאים, הועברו כלל העריקים שנתפסו לטיפול אינטנסיבי של משטרת מרחב נתב"ג, וחלקם הגדול כבר הספיק להיחקר באזהרה בחשד ישיר לעבירה על חוק הכניסה לישראל, כאשר יתר המעורבים צפויים לעבור חקירה דומה בימים הקרובים.

מחקירתם ומבדיקה מעמיקה של מצלמות האבטחה בטרמינל התבררה השיטה המדויקת שבה השתמשו לפי החשד: תרגיל פשוט הידוע כ"שיטת ההיצמדות".

החשודים ניצלו את העומסים ואת רגעיהם הלחוצים של הנוסעים, ונצמדו צמוד-צמוד לנוסע אחר שעבר את שער הביקורת כדי לחמוק יחד עמו לשטח האווירי מבלי שהמערכת האלקטרונית או הפקחים יבחינו בכך.

המקרים הללו, שהגיעו לפתחה של מערכת האכיפה, חשפו פרצת אבטחה רוחבית ומדאיגה הרבה מעבר למגזר כזה או אחר.

הם הוכיחו כיצד אזרחים שעליהם מוטל צו עיכוב יציאה חוקי - בין אם מדובר בנסיבות פליליות, בהליכי הוצאה לפועל מסועפים או מכל סיבה אחרת - יכולים למצוא את הפרצה ולעקוף בקלות יחסית את מערך הפיקוח הממלכתי.

בעקבות חשיפת המחדל, נאלצה רשות האוכלוסין וההגירה לנקוט בשורה של צעדים דחופים בנתב"ג, ובראשם תגבור דרסטי של מספר הפקחים בשטח כדי לסתום את הפרצות ולמנוע הישנות של מקרים דומים בעתיד.