הסתבכות יוצאת דופן בקצה הדרומי של הארץ מעוררת אי-נוחות רבה בעולם הישיבות: תלמיד ישיבת חברון, צעיר המשתייך למשפחה מוכרת ומיוחסת במגזר החרדי, נעצר אתמול באילת בחשד לעריקות מצה"ל, לאחר שנתפס במפתיע בדירת מסתור של עבריין מוכר בתחום הסמים.

על פי דיווח ב"ישראל היום", המעצר התבצע אגב בדיקה שגרתית שערכו בלשי משטרת מרחב אילת בדירה המדוברת. השוטרים, שבדקו את כלל הנוכחים במקום להשליטת סדר ובדיקת נוכחות, הופתעו לגלות בין השוהים את בחור הישיבה המבוקש.

עם התברר מעמדו כעריק, עוכב הצעיר במקום, ובלשי המשטרה קראו בדחיפות לכוחות המשטרה הצבאית, אשר הגיעו לזירה והובילו את תלמיד הישיבה לחקירה רשמית.

הידיעה על אודות המעצר, ובעיקר הנסיבות המפוקפקות של איתורו בדירת עבריין סמים, חוללו מטען חורג של מבוכה גדולה הן בקרב ראשי ישיבת חברון והן בקרב בני משפחתו.

במקביל לאירוע באילת, בארגון "נותנים גב" המלווים את העצורים ומייצגים אותם באמצעות צוות משפטי צמוד, דיווחו על גל מעצרים והסגרות של לומדי תורה לידי המשטרה הצבאית ביממה האחרונה.