טרגדיה בבני ברק: הנערה אסתר גיטה דינר נפטרה בגיל 21 לאחר התמודדות אמיצה עם מחלת הסרטן.

הנערה התמודדה בשנים האחרונות בגבורה עם המחלה אותה קיבלה בדממה. הלילה (בין שלישי לרביעי), לאחר חצות, היא נפטרה בבית החולים 'שיבא' בתל השומר לאחר שרבים הוסיפו לשאת תפילה לרפואתה השלמה.

חברותיה בסמינר 'הרב וולף' בעיר ספדו אחר לכתה וסיפרו על היותה ידועה במידותיה התרומיות, באצילות נפשה ובשקידתה.

מורותיה וחברותיה סיפרו על נערה נדירה שבלטה בצניעותה, באור פניה ובמעשי חסד בשקט ובסתר.

מסע הלוויה ייצא היום (רביעי) בשעה 12:00 בצהריים מבית הוריה ברחוב רמב"ם 19 בבני ברק לעבר בית החיים פוניבז', שם תיטמן למנוחת עולמים.