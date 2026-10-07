תנועת תקומה יצאה בשבועות האחרונים בקמפיין חוצות ארצי רחב היקף, של עשרות שלטי חוצות ענקיים ברחבי הארץ המנגישים לציבור את הישגי ממשלת הימין בקדנציה האחרונה ובפרט בשלוש שנית המלחמה.

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הקמפיין, שפורסם תחת המסר "תודה ממשלת ישראל!" שם במרכז את הישגי הממשלה בשורה של תחומים, בהם חיזוק ההתיישבות ביהודה ושומרון והקמת 104 ישובים ומעל 200 חוות, התמיכה במשרתי המילואים ובמשפחותיהם, ההישגים הכלכליים במשרד האוצר, הקמת מעל 1,000 כיתות כוננות והגברת הביטחון האישי ברחבי הארץ.

"תודה ממשלת ישראל!" דוד וויל

בתנועת תקומה אומרים כי מטרת הקמפיין היא להביא את הישגי הממשלה אל השיח הציבורי וליצור תמונה רחבה יותר של הפעולות שבוצעו במהלך שנות המלחמה - לא רק בזירה הביטחונית, אלא גם בתחומי ההתיישבות, הכלכלה והחוסן הלאומי.

יו"ר תנועת תקומה, ברל’ה קרומבי, שעומד מאחורי הקמפיין, אומר: "הממשלה הזו חוללה מהפכות היסטוריות, למרות שלוש שנות המלחמה. לצד ההישגים הכבירים במלחמה והעובדה שכיום 70% מעזה בשליטה ישראלית, ישנם גם הישגים רבים נוספים - הקמת 104 יישובים חדשים ביהודה ושומרון, הקמת 200 חוות, מענקים וסיוע למשרתי המילואים בהיקף של למעלה מ-26 מיליארד ש"ח, הקמת למעלה מ-1,000 כיתות כוננות ועוד שורה ארוכה של הישגים".

שלטי הקמפיין צילום: דוד וויל

לדבריו, הקמפיין נועד להציג לציבור את התמונה המלאה ולתת מקום גם להישגים שאינם מקבלים מספיק ביטוי בשיח הציבורי.

"יצאנו בקמפיין חוצות ארצי כדי להביא את ההישגים האלה לקדמת הבמה, לקראת סיום הקדנציה. זו האחריות שלנו כחברה אזרחית - להגיד תודה ולייצר מודעות להישגי הממשלה. חשוב שהציבור יכיר את ההישגים ההיסטוריים שנעשו והושגו בשטח", הוסיף קרומבי.

בתנועת תקומה מציינים כי הקמפיין צפוי להימשך בשבועות הקרובים ולהגיע לקהלים ברחבי הארץ, כחלק מפעילות התנועה לחיזוק השיח הציבורי סביב הישגי הממשלה והמחנה הלאומי.

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