אינני מאמין ש"גדול בתורה" אמר דברים כאלה, ולכן אינני מוכן להזכיר שמות. אבל מי שמוחק מהלכות מלכים ברמב"ם את "עזרת ישראל מיד צר" כמלחמת מצווה - תורתו מעוותת.

מי שפוגע בהורים שכולים עובר על איסור "אונאת דברים" - ותורתו מעוותת.

מי שמפרש את דברי הגמרא על "תורה מגנא ומצלא" כהגנה על אחרים - תורתו מעוותת. רש"י פירש בסוגיה שלימוד תורה מגן על הלומד מיצר הרע. כל לומד ישר מבין שאי אפשר לפרש אחרת.

מי שאומר שמדינת ישראל היא רצון "החילונים", ואיננה רצון ה' חס ושלום - תורתו מעוותת. מדינת ישראל הוגדרה במגילת העצמאות ובחוק השבות כמדינת קיבוץ גלויות, וכך היא נבנית כבר 78 שנים בעזרת ה'. מי שאינו רואה במדינת ישראל את קיבוץ הגלויות המופלא מתעלם מפסוקים מפורשים בפרשת ניצבים ובנבואת יחזקאל - ותורתו מעוותת.

מי שחושב שרק מלך המשיח יקבץ גלויות - תורתו מעוותת. בתורה ובנביאים כתוב על קיבוץ גלויות בלי מלך המשיח, אלא מיד ה'. בגמרא, בבבלי וגם בירושלמי, מפורש שסדר הגאולה הוא סדר התפילה: הוא מתחיל בקיבוץ גלויות ונגמר ב"צמח דוד".

הרמב"ם, שקשר את קיבוץ הגלויות למלך המשיח, כתב בפירוש בהמשך ששום אדם "לא יידע איך יהיו הדברים עד שיהיו". לפיכך, אי אפשר להסתמך על דבריו ביחס למלך המשיח באופן הסותר את סדר התפילה על פי חז"ל בשני התלמודים.

מי שאינו מוכן להבין את חורבן הגלות בשואה, בליטא ובכל ארצות אירופה - תורתו מעוותת.

ומי שרואה במדינת ישראל "כפירה חילונית", חס ושלום, אסור לו לקחת אפילו שקל אחד מתקציבי המדינה, ואסור לו לשלוח נציגים לכנסת ולממשלת מדינת ישראל.