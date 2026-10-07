מייה שם, שנחטפה ממסיבת הנובה והוחזקה בשבי חמאס במשך 54 ימים, פרסמה הבוקר (רביעי) מסר אישי לציון שלוש שנים לטבח ולחטיפתה.

בסטורי שפרסמה בחשבון האינסטגרם שלה ביקשה שם להודות לחיילי צה"ל ולכוחות הביטחון שבזכותם היא נמצאת היום בישראל.

"בתוך כל הכאב של היום הזה, אני לא שוכחת לרגע למי אני חייבת את הזכות להיות כאן", כתבה. "לחיילי צה"ל, לכוחות הביטחון, לכל מי שנלחם, סיכן את חייו, השאיר בית ומשפחה מאחור כדי שאנחנו נוכל לחזור הביתה. אין לי מילים שיספיקו להגיד תודה".

לצד התודה, כתבה שם על הנופלים ועל המשפחות שאיבדו את יקיריהן: "יש כאב שאין לו סוף. על מי שלא זכה לחזור. על מי שיצא להציל אחרים ולא חזר בעצמו. על המשפחות שנשארו עם כיסא ריק, עם געגוע שאין לו מענה, ועם חיים שנחלקו ללפני ואחרי".

"אני חזרתי. אבל אני נושאת איתי בכל יום גם את מי שלא", הוסיפה. "סליחה שלא את כולם הצלחנו להחזיר. סליחה מכל מי שנפל בדרך. ותודה לאלה שבזכותם אני יכולה לעמוד היום על אדמת הארץ שלי ולומר, אני בבית".

את דבריה חתמה: "את המחיר ששולם כדי שנוכל להיות כאן אסור לנו לשכוח. לעולם".

שם נחטפה ממסיבת הנובה בבוקר 7 באוקטובר כשהיא פצועה מירי בידה. במהלך 54 ימי השבי עברה ניתוח בידה בתנאים קשים וללא הרדמה מספקת.

בנובמבר 2023 שוחררה במסגרת עסקת החטופים ושבה לישראל. לאחר חזרתה עברה טיפולים וניתוחים נוספים ונכנסה לתהליך שיקום ממושך בניסיון להשיב את תפקוד ידה.