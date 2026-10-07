הותר לפרסום כי פרופ' שחר נבו הוא המרצה למתמטיקה מאוניברסיטת בר אילן שנאשם בתכנון מתקפת טרור רחבת היקף נגד ערבים בישראל, במזרח ירושלים וביהודה ושומרון.

כתב האישום נגד נבו, תושב פתח תקווה כבן 60, הוגש מוקדם יותר השבוע על ידי פרקליטות מחוז מרכז, אולם עם הגשתו הוטל צו איסור פרסום על שמו. כעת הותר שמו לפרסום.

לפי כתב האישום, נבו גיבש במשך יותר משלוש שנים תוכנית שאותה כינה "עי"ט - עם יעשה טרנספר", שבמסגרתה ביקש לגרום למותם של מאות אזרחים ערבים ולהביא לבריחתם של ערבים מישראל, ממזרח ירושלים ומיהודה ושומרון לירדן, לבנון ורצועת עזה.

הפרקליטות מייחסת לו עבירות של הכנה לביצוע מעשה טרור לפי חוק המאבק בטרור, סחיטה באיומים ושיבוש מהלכי משפט, וביקשה להורות על מעצרו עד תום ההליכים.

על פי האישום, התוכנית החלה להתגבש בפברואר 2023 והתחזקה לאחר פרוץ מלחמת חרבות ברזל. לטענת הפרקליטות, נבו ערך סיורי שטח, כתב מסמכים מפורטים וניסה במשך כשנה וחצי לגייס אנשים שייקחו חלק בתוכנית - ללא הצלחה.

התוכנית כללה, לפי הנטען, גיוס של 72 מפגעים יהודים שיחולקו ל-12 חוליות בנות שישה אנשים, יצטיידו בכלי נשק ויפעלו במקביל בערים מעורבות וביישובים ערביים. עוד נטען כי ביקש לגייס גורמים מתוך צה"ל שיסייעו למהלך.

חלק נוסף בכתב האישום עוסק בניסיונו של נבו להגיע ליו"ר מפלגת זהות משה פייגלין ולגייסו לתוכנית. לפי הפרקליטות, לאחר שפייגלין לא נענה לפניותיו, עבר נבו לאיומים וניסה להפעיל עליו לחץ כדי שיסייע בקידום התוכנית.

מפלגת זהות ופייגלין מסרו לאחר הגשת כתב האישום כי מיד עם קבלת המכתבים פנו למשטרה והגישו תלונה.

מאוניברסיטת בר אילן נמסר עם הגשת האישום כי היא "מוקיעה ומזועזעת מהמעשים המיוחסים למרצה", והודיעה כי הוא יושעה לאלתר עד תום ההליכים.