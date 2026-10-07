אתה נרדם באחת עשרה וחצי, בלי שום בעיה. העיניים נעצמות מול הסדרה, אתה עובר למיטה ונעלם. ואז, בלי סיבה, אתה פוקח עיניים. החדר חשוך, הבית שקט, והשעון מראה 03:10. אתה אומר לעצמך שתירדם עוד רגע. אחרי עשרים דקות אתה כבר עובר בראש על המייל שלא ענית עליו, על הפגישה של מחר ועל משהו שאמרת לפני שלושה ימים. בחמש וחצי אתה סוף סוף נרדם. בשש וחצי השעון מצלצל.

מי שמכיר את זה יודע שזה לא קורה פעם בחודש. זה הופך לדפוס. והעצות הרגילות, בלי מסכים לפני השינה, בלי קפה אחרי הצהריים, חדר קריר, עוזרות להירדם, אבל פחות עוזרות להישאר ישן. כי הבעיה כאן היא לא ההירדמות. היא מה שקורה באמצע.

אחד הדברים שעולים שוב ושוב בשיחה על שינה הוא מערכת הלחץ של הגוף. לקראת הבוקר, רמות הקורטיזול, הורמון הלחץ, מתחילות לעלות באופן טבעי כדי להכין את הגוף ליום. אצל מי שחי במתח מתמשך, ולא חסרים כאלה בישראל, המערכת הזו יכולה להיות רגישה יותר, והגוף "מתעורר" לפני הזמן.

וכאן נכנס שחקן שכמעט אף אחד לא חושב עליו: מגנזיום. זה מינרל שמעורב במאות תהליכים בגוף, בהם תפקוד השרירים ומערכת העצבים, והוא מעורב גם בפעילות של GABA, המוליך העצבי שקשור להרגעה. הגוף לא מייצר מגנזיום, הוא חייב לקבל אותו מהמזון. ומי שמסתמך על תזונה מערבית טיפוסית, עם הרבה מזון מעובד ופחות ירקות עליים, קטניות ואגוזים, לא תמיד מגיע לכמות המומלצת. קפה, אלכוהול ולחץ נמשך לא עוזרים לתמונה.

זה לא אומר שמגנזיום הוא כדור שינה. הוא לא. אבל זו הסיבה שיותר ויותר אנשים שמחפשים שגרת ערב רגועה יותר, בלי להגיע לכדורי שינה, מתחילים דווקא ממנו.

זה מה שהוביל את Verity לפתח סוכריות גומי עם 400 מ"ג מגנזיום ביסגליצינאט במנה. ביסגליצינאט הוא מגנזיום שקשור לחומצת האמינו גליצין, תצורה שנחשבת לנספגת היטב ועדינה על הקיבה, בניגוד למגנזיום אוקסיד הזול יותר שנפוץ בהרבה מוצרים. הסוכריות ללא סוכר, ממותקות בסטיביה, על בסיס פקטין צמחי במקום ג'לטין, ומתאימות לטבעונים.

השגרה פשוטה במכוון: שתי סוכריות, שעה או שעתיים לפני השינה. בלי כדורים גדולים לבליעה ובלי אבקה לערבב. בשקית 30 מנות, חודש שלם. החברה מדגישה שהמגנזיום לא "מפיל" כמו כדור שינה ולא אמור להשאיר תחושת ערפל בבוקר, ושההשפעה, כשהיא מורגשת, נבנית בהדרגה לאורך כמה שבועות של שימוש עקבי.

המוצר נבדק במעבדה חיצונית ומיוצר במתקן בתקן GMP. Verity מציעה החזר כספי מלא ל-30 עד 90 יום, לפי המארז, בלי צורך להחזיר את האריזה.

וחשוב לומר בבירור: תוסף תזונה אינו תחליף להרגלי שינה טובים, והוא לא נועד לאבחן או לטפל בהפרעות שינה. יקיצות לילה קבועות יכולות לנבוע מסיבות רבות, בהן דום נשימה בשינה, דיכאון או חרדה, ובמקרים כאלה נכון לפנות לרופא. מי שנוטל תרופות, סובל ממחלת כליות, בהריון או מניקה, צריך להתייעץ עם רופא או רוקח לפני תחילת נטילת מגנזיום.

פרטים נוספים על המוצר אפשר למצוא באתר המותג, try-verity.com.

הכתבה נכתבה בשיתוף Verity