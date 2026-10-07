בעוד שבועיים בלבד ייפתחו המחזורים החדשים של מכללת "תבונה" - בניהולו של הרב יוגב שמחון, טריינר NLP, מוסמך לרבנות ויו"ר ועדת האתיקה של לשכת ה-NLP הישראלית.

השנה מציעה המכללה קורס שנתי פרונטלי בירושלים (בימי שני) ובבאר שבע (ימי חמישי) , זו ההזדמנות שלכם להצטרף לתוכנית ההכשרה המובילה במגזר.

למי הלימודים מתאימים?

הלימודים במכללה מתאימים עבור:

אנשים שרוצים לעשות הסבה מקצועית: לכל מי שחולם להיכנס לעולם הטיפול ולרכוש מקצוע מבוקש ומשמעותי. (לא צריך ידע קודם, צריך נכונות ללמוד ולהתנסות)

אנשי חינוך, רבנים, מנהלים, מאמנים ומטפלים הולסטים: המבקשים להרחיב את ארגז הכלים הטיפולי והמנהיגותי שלהם, לגעת בנפשות, לחולל שינויים ו/או לפתוח קליניקה במקביל לעיסוקם.

צעד ראשון בעולם הטיפול: קורס הבסיס וההכשרה

קורס ההכשרה במכללת "תבונה" משלב בין רמה מקצועית חסרת פשרות - עם הסמכות של לשכת ה-NLP הישראלית, המועצה האמריקאית (ABNLP) וארגון הגג העולמי Global NLP ומעניקה ללומדים כלים מעשיים לעבודה עם תהליכים של שינוי והתפתחות אישית.

במהלך שנת ההכשרה רוכשים המשתתפים שיטה סדורה להעברת תהליכים, ובמקביל עוברים בעצמם תהליך אישי המאפשר להם להתנסות בכלים מתוך חוויה אישית.

בין היתר, לומדים המשתתפים כיצד לסייע לאנשים לזהות ולשנות אמונות מגבילות, ליצור אמונות ומשאבים פנימיים מעצימים, לחזק דימוי עצמי, לשנות דפוסי חשיבה והתנהגות, להתמודד עם פחדים וטריגרים, לשפר את התקשורת הבין־אישית ולפתח יכולת טובה יותר לוויסות ולהתמרת רגשות.

כיום, שיטת ה-NLP הולכת ותופסת מקום גם במסגרות ממסדיות בישראל, ובהן תוכניות של משרד החינוך, פעילות בקופת חולים מכבי ותהליכים המיועדים לאנשי מילואים.

עולים שלב: התמחויות מתקדמות לבוגרי NLP (דרגת מאסטר)

אם כבר אתם כבר מוסמכים בדרגת מאסטר NLP מוזמנים לבדוק את האם אתם מתאימים להצטרף להתמחויות של המכללה:

התמחות בטיפול בילדים ונוער: קורס המעניק ארגז כלים עשיר המשלב משחק, יצירה והנגשה שפתית בגובה העיניים. התוכנית מקנה כלים פרקטיים להתמודדות עם אתגרי הגיל: בטיפול בילדים: דימוי עצמי וחוסן רגשי, פחדים וחרדות, קשב וריכוז, אתגרים חברתיים, חרם ובעיות התנהגותיות/פיזיולוגיות (כגון הרטבה ואימפולסיביות). בטיפול בנוער ומתבגרים: ויסות רגשי וחרדת בחינות, העלאת מוטיבציה, קשיים חברתיים, דימוי גוף והפרעות אכילה, לצד כלים להנחיית קבוצות נוער.

התמחות בטראומה גוף-נפש: תכנית מקיפה לטיפול בטראומה, חרדה ודיכאון, אלרגיות, כאבים כורניים ומחלות. הקורס משלב את הגישות המתקדמות בעולם: הבנת מנגנוני הוויסות והמוח, פרוטוקולים לעזרה ראשונה למניעת פוסט-טראומה, תהליכי וויסות ועיבוד זיכרונות בשיטות N.L.P, E.M.D.R, ו-I.E.M.T, עבודה עם חלקי אישיות (IFS), חקר החוויה הסומטית ועוד.

מפגש היכרות בזום - הזמנות להכיר מקרוב!

רוצים לשמוע עוד, לשאול שאלות ולהבין איך הכלים הללו יכולים לשנות את חייכם המקצועיים והאישיים?

מכללת תבונה מזמינה אתכם למפגש היכרות מיוחד בזום:

📅 מתי? יום שני, א' חשוון (12.10) בשעה 19:30.

💻 איפה? אונליין בזום (מכל מקום בארץ).

לחצו כאן להרשמה ללא עלות למפגש ההיכרות ולפרטים נוספים >>

"זו המתנה הכי גדולה שנתתי לעצמי"| בוגרים ממליצים על מכללת תבונה | הכשרת מנחים NLP ודמיון מ

מה אומרים הבוגרים?

"חיפשתי לימודי NLP ברמה מעמיקה ומקצועית שמשלבת בתוכה רוח יהודית, וב"ה זכיתי ביותר מזה. במכללת תבונה שבראשה עומד הרב יוגב שמחון - אישיות פלאית, מלאת חוכמה, מקצועיות ורגישות - מגדלים אנשים בקצב שלהם. ממליצה בחום לכל מי שמחפש לעבור תהליך עומק."

טמירה הלוי

"קורס משנה חיים על אמת! לדעתי שם המכללה ראוי להיות 'מכללת ניסים'. עברתי תהליך אישי מדהים של תודעה וריפוי. הרב יוגב מעביר את הקורס באופן מקצועי ויסודי ביותר, תוך תשומת לב, יחס אישי ושילוב מקורות יהודיים מדהימים."

אלישבע לוי

"היחס והאווירה בשיעורים עם הרב יוגב הם פשוט טובים ומגוונים. הבונוס הכי גדול בשבילי זה שגם למדתי לטפל וגם כל טיפול שנעשה בכיתה שינה לי המון בחיים וניקה ממני דברים שחשבתי שבסדר לחיות איתם. פשוט קורס משנה חיים!"

רחל יצחקי

"אחרי שלמדתי את השיטה במכללה אחרת, חזרתי למכללת תבונה להעשרת ידע. המקצועיות במכללת תבונה היא בטופ! מעבר ללימוד השיטה, לומדים את האופי והיכולות הנדרשות כדי להיות מטפלים ואנשים טובים. מי שמגיע ללמוד בתבונה - זכה!"

מורן מזוז