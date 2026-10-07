במשך יומיים הפכה כרמיאל לנקודת מפגש של יזמים, אדריכלים, מהנדסים, מעצבים וחברות טכנולוגיה מכל רחבי הארץ.

תערוכת PLNX NBT 2026 הסתיימה בהצלחה גדולה, עם מאות משתתפים, הרצאות ופאנלים שעוררו עניין רב, טכנולוגיות חדשניות וחיבורים עסקיים שנוצרו כבר במהלך האירוע. עבור וג'דאן גאנם, מייסד PLNX, מדובר בצעד משמעותי בדרך להפיכת הצפון למוקד של חדשנות, ידע והזדמנויות בענף התכנון והבנייה

לאורך השנה יש לא מעט כנסים ותערוכות מקצועיות בישראל, אך לא בכל יום מאות אנשי מקצוע מכל רחבי הארץ עושים את דרכם דווקא לכרמיאל כדי להשתתף באירוע שמוקדש לעתיד ענף התכנון והבנייה.

זה בדיוק מה שקרה ב-16 וב-17 בספטמבר, כאשר מרכז PLNX אירח את תערוכת החדשנות PLNX NBT 2026, או בשמה המלא North Build Tech. במשך יומיים הגיעו למקום יזמים, אדריכלים, מהנדסים, מעצבים, קבלנים, מנהלי פרויקטים ונציגי חברות טכנולוגיה, כדי להכיר מקרוב פתרונות מתקדמים, להשתתף בדיונים מקצועיים ולבחון אפשרויות לשיתופי פעולה.

ההיענות המרשימה הפכה את הכנס להצלחה גדולה מבחינת המארגנים, אך מעבר למספר המשתתפים, היה לו הישג נוסף, הוא הצליח למשוך צפונה אנשי מקצוע וחברות מכל הארץ, וליצור בכרמיאל נקודת מפגש בין טכנולוגיה, יזמות והאנשים שמעצבים את ענף הבנייה.

מאחורי היוזמה עומד וג'דאן גאנם, המייסד ומנכ"ל PLNX, שמביא עמו ניסיון רב הן מעולם הביצוע והשטח והן מתחום התכנון. מתוך ההיכרות הזאת נולד החזון להקים בצפון מוקד מקצועי שיחבר בין אנשי הענף לבין הטכנולוגיות והפתרונות שיכולים לשפר את עבודתם.

לקראת האירוע הסביר גאנם את הרעיון שהוביל אותו: "לא חיפשנו עוד כנס, אלא רצינו לבנות מקום מפגש לחדשנות של ענף התכנון והבנייה". כעת, לאחר שהכנס הראשון הסתיים, אפשר לראות כיצד הרעיון הזה החל לקבל ביטוי גם בשטח.

הרצאות, פאנלים ופודקאסט: יומיים של שיח מקצועי מעמיק

אחד המרכיבים הבולטים בכנס היה התוכן המקצועי. לצד מתחמי התצוגה וההדגמות, התקיימו הרצאות, פאנלים ושיחות בהשתתפות אנשי מקצוע, יזמים ומומחים מעולמות התכנון, הבנייה והטכנולוגיה.

הדיונים עסקו באתגרים שמעסיקים את הענף ובפתרונות שעשויים לתת להם מענה, החל משילוב בינה מלאכותית בעבודתם של מתכננים ומהנדסים, דרך כלים דיגיטליים לניהול פרויקטים ועד לטכנולוגיות המשנות את הדרך שבה אפשר להמחיש תוכניות ולקבל החלטות עוד לפני תחילת הביצוע.

רמתם המקצועית של ההרצאות והפאנלים, ההתעניינות הרבה מצד המשתתפים והשאלות שעלו במהלך הדיונים העניקו לכנס ערך שהמשיך גם מחוץ לאולם ההרצאות. אנשי מקצוע שהגיעו עם אתגרים מעבודתם היום-יומית יכלו לשמוע על פתרונות חדשים, להחליף ידע וניסיון ולפגוש ישירות את האנשים שמפתחים את הטכנולוגיות.

גם הפודקאסט שהוקלט במהלך הכנס הוסיף נדבך חשוב לתוכן המקצועי, כאשר אנשי מקצוע בעולם חדשנות בבנייה קיימו ראיונות ושיחות עם אנשי הענף על האתגרים, הטכנולוגיות והמגמות שעשויות להשפיע על עתיד הבנייה.

כך נוצר אירוע שהתוכן המקצועי בו היה חלק מרכזי מהחוויה, והפך את המפגש בין המשתתפים להזדמנות ללמידה, לדיון ולהיכרות עם רעיונות חדשים.

בכנס צילום: emadelkhazen

כשהיכרות בכנס הופכת להזדמנות עסקית

לצד הבמה המרכזית, התרחשה בכנס פעילות חשובה נוספת. בין הביתנים, במסדרונות ובפינות הישיבה נפגשו אנשי מקצוע מתחומים שונים, החליפו פרטים ובחנו אפשרויות לעבודה משותפת.

אדריכלים ומעצבים פגשו חברות שמפתחות עבורם כלים חדשים. יזמים וקבלנים נחשפו לפתרונות שעשויים להשתלב בפרויקטים שלהם, וחברות טכנולוגיה קיבלו הזדמנות להציג את המוצרים שלהן ישירות בפני אנשי המקצוע שעשויים להשתמש בהם.

חלק מהמפגשים הללו התפתחו כבר במהלך הכנס לקשרי עבודה בין גורמים שונים, ובכך המחישו את אחת המטרות המרכזיות שעמדו מאחורי היוזמה, ליצור מקום שבו היכרות מקצועית אינה מסתיימת בהחלפת כרטיסי ביקור, אלא יכולה להפוך לתחילתו של שיתוף פעולה.

גם מתחמי התצוגה תרמו לכך. המשתתפים נחשפו למערכות המחשה מתקדמות, לכלים דיגיטליים ולפתרונות מעולם הבנייה, לשוחח עם נציגי החברות ולבחון מקרוב כיצד הטכנולוגיות עשויות לענות על הצרכים שלהם.

מבחינת PLNX, זהו בדיוק החיבור שהכנס נועד לייצר. חדשנות שלא נשארת על מסך המצגת או בחומר השיווקי, אלא מגיעה למפגש ישיר עם אנשי המקצוע שיכולים לבחון אותה, להתנסות בה ולשלב אותה בעבודה.

החיבורים שנוצרו במהלך האירוע הם גם הבסיס להמשך הפעילות, וכעת השאיפה היא להמשיך ולטפח אותם, לעודד שיתופי פעולה ולהרחיב בהדרגה את הקהילה המקצועית שנוצרה סביב הכנס.

חשיבותו של מרכז חדשנות בצפון

הצלחת הכנס זכתה להתייחסות גם מצד משה קונינסקי, ראש עיריית כרמיאל, שהגיע לאירוע ונשא דברים בפני המשתתפים. בדבריו הביע ראש העיר הערכה ליוזמה של PLNX, הדגיש את ייחודיות המרכז ואת תרומתו לעולם הנדל"ן והתכנון באזור, ובירך על קיומו של אירוע מקצועי שמושך לכרמיאל אנשי מקצוע, יזמים וחברות מכל רחבי הארץ.

נוכחותו בכנס שיקפה גם את המשמעות האזורית של המיזם. מרכז חדשנות בתחום התכנון והבנייה יכול לתרום לסביבה העסקית שבה הוא פועל באמצעות יצירת מפגשים מקצועיים, חשיפת עסקים לטכנולוגיות חדשות וחיבור בין גורמים שלא בהכרח היו נפגשים במסגרת עבודתם השוטפת.

בעוד שחלק ניכר מהפעילות העסקית והמקצועית בישראל מתרכז באזור המרכז, הכנס בכרמיאל הציג אפשרות אחרת. לקיים אירוע מקצועי בעל משיכה ארצית בצפון, ולתת לאנשי המקצוע באזור הזדמנות לפגוש חברות, מומחים ויזמים מבלי להרחיק למרכז הארץ.

מבחינת גאנם, הבחירה בכרמיאל אינה מקרית. כמי שגדל וחי בצפון, היה לו חשוב שהמיזם יקום דווקא באזור שבו הוא פועל ומכיר את הצרכים של אנשי המקצוע.

PLNX שמה את הצפון במרכז ועכשיו המטרה היא להשאיר אותו שם

כדי להבין את המשמעות של PLNX NBT 2026, צריך להכיר גם את הפעילות השוטפת של מרכז PLNX בכרמיאל.

המרכז מאפשר לאדריכלים, מעצבים, מהנדסים ויזמי נדל"ן להמחיש תוכניות אדריכליות בקנה מידה של 1:1, כך שהלקוחות יכולים להיכנס לתוך החלל המתוכנן, להרגיש את המידות והמרחקים ולבחון את התכנון עוד לפני תחילת הבנייה.

לצד זאת, המרכז מציע שימוש בטכנולוגיות מציאות מדומה, המאפשרות לחוות את החלל, לבחון פתרונות עיצוב וחומרים ולהמחיש בצורה מוחשית יותר כיצד ייראה הנכס העתידי. עבור אנשי התכנון והבנייה מדובר בכלים שיכולים לסייע בקבלת החלטות, בתיאום ציפיות עם לקוחות ובזיהוי שינויים נדרשים בשלבים מוקדמים של הפרויקט.

הכנס שנערך במרכז הרחיבה את הרעיון הזה. במקום להציג פתרון טכנולוגי אחד, הוא ריכז תחת קורת גג אחת חברות, מערכות, אנשי מקצוע ומומחים מתחומים שונים, והמחישה את מגוון האפשרויות שעומדות כיום בפני ענף הבנייה.

אלא שהמטרה של גאנם ואנשי PLNX רחבה יותר מהצלחתו של אירוע בודד. החזון הוא להפוך את PLNX NBT לתערוכה שנתית, שתביא בכל שנה לצפון טכנולוגיות חדשות, תרחיב את מעגל המשתתפים ותמשיך לבנות קהילה מקצועית סביב חדשנות בענף.