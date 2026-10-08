על פי דיווחים שונים החלו באחרונה מתקיימים מגעים חשאיים בין הממשל הסורי החדש לבין חיזבאללה. על האפשרות שאכן מתקיימות שיחות שכאלה ועל תוכנן שוחחנו עם פרופ' אייל זיסר, מומחה לזירה הסורית והלבנונית.

בראשית דבריו מציין פרופ' זיסר את ההכחשות הסוריות לגבי עצם קיומן של השיחות, הכחשות שמצטרפות לשורת מעצרים של אנשי חיזבאללה והאשמות של הממשל את חיזבאללה ככזה המבקש לערער את יציבותו של המשטר החדש בדמשק. "אין שם אהבה גדולה כי חיזבאללה עזר לבשאר אל אסאד ונלחם נגד המורדים. אין שם אהבה גדולה גם כי המורדים הם איסלאמיסטים סונים שרואים בחיזבאללה שיעים כופרים, אבל מעבר לזה הפרגמטיזציה תמיד מנצחת".

"אני לא חושב שצומחת כאן ידידות חדשה, אבל כל צד דואג לעניינים שלו ורוצה שקט. כתוצאה מכך אולי מדברים, אבל אני לא תולה הרבה תקוות בהידברות הזו", אומר זיסר. "אלה איסלאמיסטים סונים שהרגו שיעים, ואלה איסלאמיסטים שיעים שלחמו לצד בשאר אסאד נגד העם הסורי ונגד השלטון החדש בדמשק ועדיין מנסים לערער את היציבות במדינה. סוריה גם חוברת למדינות המפרץ ולציר הסוני שמתנגד לאיראן ולחיזבאללה. לכן, אם יש דיבורים על רקע פרגמטי, הם נועדו להבטחת שקט ולמניעת התלקחויות לאורך הגבול הסורי לבנוני, ולא יותר מזה".

על מה שכל צד דורש מהצד שמנגד בשיחות שכאלה, במידה והן אכן מתקיימות, אומר פרופ' זיסר: "סוריה רוצה שחיזבאללה תפסיק להתערב בענייניה הפנימיים של סוריה, תפסיק נוכחות של פעילים ותפסיק לגייס אנשים לחיזבאללה, להפעיל חוליות חיזבאללה ולהבריח נשק ללבנון דרך סוריה, לכבד את הגבול הסורי לבנוני. חיזבאללה רוצה להבטיח עורף, כדי שלא פתאום הסורים יפלשו ללבנון ויילחמו בחיזבאללה. כך כל צד רוצה לשפר עמדות".

זיסר מעריך כי במידה ואכן מתקיימות שיחות חשאיות שכאלה, הרי שהן ידועות לאיראנים שאף מברכים על קיומן. בדבריו הוא מזכיר כי גם האיראנים מחפשים דרכים להידברות עם המשטר הסורי, שלפי שעה מסרב להיענות לגישושים הללו.