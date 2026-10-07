בריטיש איירווייז חוזרת לטוס לישראל. חברת התעופה הבריטית הודיעה היום (רביעי) כי תחדש את הטיסות בין תל אביב ללונדון ב-25 באוקטובר, ותפעיל טיסה יומית אחת לנמל התעופה הית'רו.

ההודעה מגיעה לאחר תקופה ממושכת שבה החברה לא הפעילה טיסות לישראל. בריטיש איירווייז לא שבה לפעילות בארץ מאז מבצע "שאגת הארי", אף שכבר בחודש אפריל הודיעה כי היא מתכננת לחדש את הקו.

לפי התוכנית שהוצגה אז, החברה אמורה הייתה לחזור במתכונת של טיסה יומית אחת, לעומת שתי טיסות שהפעילה בעבר. אלא שמועד חידוש הטיסות נדחה פעם אחר פעם. כעת מציבה בריטיש איירווייז תאריך חדש לחזרה לנתב"ג: 25 באוקטובר.

חידוש הטיסות הישירות ללונדון עשוי להיות משמעותי גם עבור ישראלים שיעדם הסופי אינו בריטניה. נמל התעופה הית'רו משמש נקודת מעבר לטיסות המשך למגוון יעדים בעולם.

"חזרתה של בריטיש איירווייז לפעילות בישראל היא בשורה משמעותית הרבה מעבר לחידוש קו הטיסות ללונדון", אומרת תמר גרזון, מנכ"לית חברת התיירות גוליבר.

לדבריה, "מדובר בחיזוק משמעותי של הקישוריות האווירית של ישראל לעולם, כאשר לונדון משמשת כשער מרכזי ליעדים רבים באירופה, בצפון אמריקה ובמזרח הרחוק. עבור הנוסע הישראלי, המשמעות היא יותר אפשרויות, יותר גמישות בבניית מסלולי הטיסה ובעיקר הרחבת היצע הטיסות והיעדים".

מעבר להגדלת מספר האפשרויות לטוס מישראל, חזרתן של חברות תעופה בינלאומיות עשויה להגביר את התחרות בענף. הגדלת היצע הטיסות והקווים מאפשרת לנוסעים לבחור בין יותר חברות ומסלולים, ובענף מקווים שהמגמה תתבטא גם במחירים.

"ככל שיותר חברות תעופה זרות חוזרות לישראל ומגדילות את היצע הקווים, כך השוק הופך תחרותי יותר, והצרכן הישראלי הוא המרוויח הגדול - הן מבחינת מגוון האפשרויות והן מבחינת הפוטנציאל למחירים אטרקטיביים יותר", אומרת גרזון.

לדבריה, חזרתן של החברות הבינלאומיות מסמנת גם שינוי רחב יותר בענף: "חזרתן של חברות התעופה הבינלאומיות היא אינדיקציה חיובית להתאוששות ענף התיירות הישראלי ולחיזוק הקשרים האוויריים של ישראל עם העולם".