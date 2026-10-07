תיעוד מרצועת עזה | חוסל מחבל שהטמין מטענים שהובאו מבית חולים צילום: דובר צה"ל

צה"ל הודיע כי חיסל במהלך הלילה (רביעי) שני מחבלי חמאס שזוהו יוצאים מבית החולים כמאל עדואן בצפון רצועת עזה, לאחר שאחד מהם הטמין מטענים שלטענת הצבא הובאו מתוך בית החולים ונועדו לפגוע בכוחות.

לפי ההודעה, שני המחבלים זוהו לאחר שיצאו משטח בית החולים. אחד מהם הגיע למרחב הקו הצהוב והטמין בו את המטענים. לאחר הזיהוי תקף צה"ל את השניים וחיסל אותם.

בין המחוסלים היה מחמד טמוס, שלפי צה"ל שימש צלף בזרוע הצבאית של חמאס ובמקביל פעל כעובד הגנה אזרחית ברצועת עזה.

בצה"ל טוענים כי שני המחבלים פעלו בתקופה האחרונה לקידום מתווי טרור מתוך בית החולים ולשיקום יכולותיו של חמאס. בצבא הוסיפו כי פעילות זו נעשתה תוך הפרה שיטתית של הסכם הפסקת האש.