הרב בן דהן מספר על השיחה עם בוגי יעלון ללא קרדיט

סגן שר הביטחון לשעבר הרב אלי בן דהן חשף בכנס של מפלגת הציונות הדתית שיחה שקיים עם שר הביטחון לשעבר משה (בוגי) יעלון, סביב ניסיונו לקדם סלילת כבישים ביהודה ושומרון.

הרב בן דהן, שהשתתף בכנס שנערך בירושלים, ביקש להמחיש באמצעות הסיפור את השינוי שלדבריו חל בשנים האחרונות בפיתוח התשתיות ביהודה ושומרון.

הוא חזר לתקופה שבה כיהן כסגן שר הביטחון: "אני יודע מה זה לסלול כביש ביהודה ושומרון. בפעם הראשונה שבאתי לבוגי יעלון, שהיה שר הביטחון, ואמרתי לו שאני רוצה לסלול שני כבישים מרכזיים, עוקף חווארה ועוקף אל-ערוב, הוא אמר לי: אין בעיה, תנסה, אבל אני אומר לך: יצמחו לי שערות על כף היד אם אתה תצליח לעשות משהו בדבר הזה".

הרב בן דהן סיפר על הקשיים שבהם נתקל: "אני אומר לכם: ירקתי דם, ובקושי סללתי שני כבישים".

לדבריו, המצב כיום שונה באופן משמעותי, והוא זקף זאת לפעילותו של שר האוצר והשר במשרד הביטחון בצלאל סמוטריץ'.

"מי שמסתובב היום ביהודה ושומרון ורואה את המהפכה שבצלאל עשה עם כל המפלגה האדירה הזאת, זה דבר שאי אפשר להאמין", אמר. "אתה רואה באגרים אחד אחרי השני בכל מקום, בכל פינה. זה לא שינוי כמותי - זה שינוי איכותי. זה מכפלות של משילות".