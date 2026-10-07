טקס מיוחד לציון 85 שנה לטבח יהודי קייב נערך היום באתר ההנצחה בבאבי יאר, במעמד נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי ואישי ציבור מכובדים נוספים מרחבי העולם.

בטקס השתתפו השר זאב אלקין, שגריר ישראל באוקראינה רועי רוזנבליט, יו"ר יד ושם דני דיין, שרים בכירים וחברי פרלמנט מאוקראינה וגרמניה ושגרירים ממדינות שונות.

לצידם נטלו חלק נציגי הקהילות היהודיות וכן שלוחים ורבנים מקייב, מאוקראינה ומחוצה לה, שהתכנסו יחד לציון זכרם של היהודים שנרצחו במקום במהלך תקופת השואה.

במהלך האירוע, ולאחר נטיעת עץ לזכר הנרצחים, אמר רבה של קייב ושליח הרבי מחב"ד, הרב יונתן מרקוביץ, פרקי תהילים לעילוי נשמת הנרצחים.

בדבריו הדגיש את חשיבות הנצחת הקדושים ואת המשך קיומם ושגשוגם של החיים היהודיים באוקראינה, דווקא במקום שבו ביקשו הנאצים להשמיד את יהודי קייב.