מאחדים כוחות: מחר (חמישי) צפוי להתקיים כנס מצומצם לעשרות רבנים בכירים וראשי מוסדות, אותו מארגנים ראש הממשלה נתניהו והשר בצלאל סמוטריץ'.

מטרת הכנס, שיתקיים תחת הכותרת "מצילים את הימין", היא יצירת מערך רחב של אלפי פעילים, במטרה להוציא רבבות מצביעי ימין לקלפי.

לערוץ 7 נודע כי בין עשרות הרבנים שישתתפו בפגישה יהיו את הרב אליקים לבנון, הרב יגאל לוינשטיין, הרב יהושע שפירא, הרב חיים גנץ, הרב ברוך וידר, הרב יהודה סדן, הרב חיים ברוך, אל"מ הרב אליעזר שנוולד והרב אליהו מאלי.

גורמים בליכוד ובמפלגת ציונות הדתית מציינים כי בין נתניהו לסמוטריץ' יש שיתוף פעולה מלא, ראשי הקמפיינים מנהלים ציר פתוח ותיאום מלא, כפי שהיה לכל אורך המלחמה.

לדבריהם, הסיבה שבן גביר לא מוזמן היא לא קשורה לטענות שלו על החרמה, אלא שהכנס שמיועד לסגנון שטח מסויים - הנוגע באלפי פעילים ותלמידי ישיבות של הציונות הדתית.

הגורמים מוסיפים כי שיתוף הפעולה ההדוק של נתניהו וסמוטריץ' נובע מאמון רחב שנבנה בבור בקריה לאורך המלחמה, כאשר במשך 4 שנים הם עבדו יחד למען ביטחון מדינת ישראל, וגם כאשר לא היו הסכמות סמוטריץ' לא פרש מהממשלה אלא המשיך את שיתוף הפעולה תוך עמידה על עקרונותיו.