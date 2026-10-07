שינוי בהחלטה לקראת הטקס שייערך הערב (רביעי) לזכר נופלי מלחמת התקומה. לאחר שבשעות הבוקר נמסר לחיילים כי לא תתאפשר היעדרות מהטקס בשל שירת נשים, מג"ד בא"ח גולני הנחה אחר הצהריים כי חיילי מחלקות הבייניש ישבו בפאתי היציע ויוכלו לצאת באופן מסודר לפני תחילת שירת הנשים.

ההחלטה התקבלה לאחר מאמצים של רב הבא"ח, סרן הרב אורי לוי. במסגרת השינויים שנעשו לקראת הטקס נקבע גם כי מחלקת הבייניש לא תשתתף במשמר הכבוד וכי שיר הסולו שתוכנן לביצוע על ידי בנות הלהקה לא יבוצע.

על פי ההנחיות המעודכנות, רק במהלך שירת "התקווה" בסיום הטקס יהיו בנות על הבמה לצד בנים, כחלק משירה כללית של כלל המשתתפים.

השינוי מגיע לאחר שבשעות הבוקר שלח רב הבא"ח הודעה לחיילים ובה הבהיר כי בהתאם לפקודות השירות המשותף, אין אפשרות להיעדר מטקס ממלכתי בשל שירת נשים או בשל אורח חיים.

"חיילים יקרים, הערב נקיים את הטקס לזכר נופלי מלחמת התקומה. בטקס צפויה גם שירת נשים. יחד עם זאת, בהתאם לפקודות השירות המשותף, בטקסים ממלכתיים אין אפשרות להיעדר מהטקס בשל שירת נשים או בשל אורח חיים", כתב הרב לוי.

הוא הוסיף: "לכן, אני מבקש מכולם לכבד את הטקס, ולזכור ש'דרך ארץ קדמה לתורה'. מי שהדבר קשה לו, יכול להוריד את הראש ולהימנע מלהסתכל לכיוון הבמה בזמן השירה".

לדבריו, "זהו טקס חשוב של זיכרון, כבוד ואחדות, ובמיוחד בימים אלו חשוב שנעמוד יחד, איש לצד רעהו, מתוך כבוד הדדי".

את הודעתו חתם הרב לוי: "בעזרת ה', שנזכה לימים של אחדות ישראל, שמחה ובשורות טובות, ושנזכור תמיד את אלו שמסרו את נפשם למען עם ישראל".

מארגון "נשות לוחמים למען קדושת המחנה" בארגון חותם נמסר בעקבות השינוי: "תחילה של תיקון. חשוב לאפשר לכל חייל לשמור על אורח חייו ולא רק לביינישים".

עוד הוסיפו בארגון: "צה"ל הוא צבא יהודי וקדושת המחנה זה ערך יסוד באחריות הרבנות הצבאית והמפקדים".