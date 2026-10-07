חיזבאללה קיבל בחודש שעבר מאיראן 200 מיליון דולר במזומן, למרות החרפת הסנקציות והקשיים הגוברים בהעברת כספים מטהרן לארגון בלבנון - כך דיווחה היום (רביעי) סוכנות רויטרס מפי שני מקורות בעלי ידע ישיר על העברת הכספים.

הכסף מיועד בשלב זה לסיוע למשפחות לבנוניות שנעקרו מבתיהן בעקבות המלחמה עם ישראל, בעיקר באזורים המזוהים עם בסיס התמיכה השיעי של חיזבאללה. מדובר בסיוע המשמעותי הראשון מסוגו שמעביר הארגון לתומכיו שנפגעו במלחמה הנוכחית.

על פי הדיווח, בשלב הראשון צפויות כ־50 אלף משפחות לקבל תשלום של 3,000 דולר למשפחה. קדימות תינתן למשפחות המגיעות מכפרים שנהרסו או שאין אפשרות לשוב אליהם.

העברת סכום כה גדול מגיעה בתקופה שבה צינורות המימון של חיזבאללה נתונים ללחץ משמעותי. הסנקציות האמריקניות והמצב הכלכלי באיראן הקשו על העברת הכספים, והדבר בא לידי ביטוי גם בדרך שבה הגיעו 200 מיליון הדולר ללבנון.

לפי המקורות ששוחחו עם רויטרס, הכסף מועבר באמצעות מתווכים שגובים עמלות גבוהות במיוחד בשל הסיכון הכרוך בהעברות.