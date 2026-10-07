שגריר ישראל בארה"ב יחיאל לייטר עדכן הערב (רביעי) על מצבו של בנו נריה שנפצע באורח אנוש בפיגוע דריסה.

"לנריה יש פציעות ראש קשות, אבל בימים האחרונים הוא כבר מתחיל לנשום בכוחות עצמו אבל הוא לא בהכרה", ציין לייטר.

בערב שמחת תורה, מתוך החדר שבו הוא יושב לצד מיטת בנו, פרסם לייטר פוסט בו כתב על התפילות שמלוות את משפחתו, על האמונה שמעניקה לה כוח ועל התקווה שבשמחת תורה הבא נריה כבר יוכל לשמוח עם אשתו וילדיו.

עבור לייטר, אלה ימים שבהם הכאב המשפחתי פוגש פעם נוספת את המציאות הישראלית. לאחר ששכל את בנו במלחמה האחרונה, הוא הוזעק מניו יורק בעקבות פציעתו האנושה של נריה. כעת, לצד מיטתו, הוא בחר להפנות את דבריו אל הציבור דווקא ברגעים שלפני החג.

"בעודי יושב כאן לצד מיטתו של בני נריה, אני חושב מהו המסר הראוי ביותר לקראת כניסתו של חג שמחת תורה", פתח לייטר את דבריו.

המחשבה הראשונה שעליה כתב היא הכרת תודה. כאשר נריה עדיין מחובר למכשירים התומכים בחייו, לייטר ביקש להודות לרבים שמתפללים לשלומו ומלווים את המשפחה. לדבריו, הידיעה על התפילות הרבות העניקה לו ולבני משפחתו כוח בשעות הקשות.

"התפילות שלכם העניקו למשפחתי ולי כוחות אדירים, מתוך הידיעה שיש כוח לתפילה", כתב.

לייטר סיפר כי ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיע במהלך היום לבקר את המשפחה בבית החולים. "ראש הממשלה נתניהו ביקר אותנו היום בבית החולים והעניק לנו נחמה ותמיכה שהיינו זקוקים להן מאוד", כתב.

משם עבר השגריר למחשבה השנייה שמלווה אותו. הוא קשר בין מתקפת 7 באוקטובר, שהתרחשה בשמחת תורה שלוש שנים קודם לכן, לבין האירועים האחרונים, והציג אותם כחלק מאותה אידיאולוגיה המבקשת, לדבריו, לפגוע ביהודים ולשלול את עצם קיומה של מדינת ישראל.

"מתקפת שבעה באוקטובר, שהתרחשה בשמחת תורה לפני שלוש שנים, צמחה מתוך אידיאולוגיה הרואה ברצח יהודים מעשה הראוי להערכה, וסבורה שאין מקום למדינת ישראל - לשום מדינת ישראל", כתב.

בדבריו הזכיר לייטר את רצח נתנאל שוקרון לפני יום הכיפורים, את הניסיון לרצוח את בנו לאחר יום הכיפורים ואת הניסיון לרסק מטוס נוסעים שהיה בדרכו לתל אביב. את הקשר שהוא רואה בין האירועים ניסח במשפט חריף: "עד שנביס את האידיאולוגיה הזאת, כולנו, כמו נריה, כתלויים במכשירים התומכים בחיינו".

אבל דווקא מן המקום שבו בנו נאבק על חייו, המחשבה השלישית שעליה בחר לייטר לכתוב עסקה בחוסן. "אנשים אינם מבינים את החוסן הישראלי", כתב, ואז חזר אל שמו של בנו ואל הסיבה שבגללה בחרו הוא ומשפחתו לקרוא לו נריה.

פירוש השם, הסביר, הוא "נר ה'". נריה קיבל את שמו משום שנולד סמוך לכניסת השבת שבה קוראים בבתי הכנסת את פרשת בהעלותך. הפרשה נפתחת בציווי להעלות את שבעת הנרות כך שיאירו אל מול פניה של מנורת הזהב שבמקדש.

לייטר התעכב על ההבדל שבין חנוכת המקדש, שהייתה אירוע חד-פעמי, לבין החובה המתמשכת להאיר אותו ואת ירושלים. בעיניו, דווקא ההמשכיות של האור היא הנקודה המרכזית בסיפור.

"אנא המשיכו להתפלל להחלמתו של נריה", ביקש. "אולי בשמחת תורה הבא יוכל לשמוח יחד עם אשתו וילדיו האהובים".