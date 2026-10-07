אפילו ביום הזה זוהראן ממדאני לא הצליח להתאפק. שלוש שנים אחרי שמחבלי חמאס ושותפיהם הסתערו על יישובי הדרום, רצחו יותר מ-1,100 ישראלים וחטפו 251 בני אדם, ראש עיריית ניו יורק פרסם היום (רביעי) הודעה לציון 7 באוקטובר.

הוא אמנם הקדיש את תחילת דבריו לקורבנות הטבח - אבל בתוך פסקה אחת בלבד כבר עבר למתקפה המוכרת שלו על ישראל. "רצח עם", "אפרטהייד", "כיבוש", "פשעי מלחמה" ו"שותפות לפשע" - אלה היו המונחים שבחר ממדאני לשלב בפוסט שפורסם ביום השנה לטבח.

"היום הזה כואב באופן עמוק עבור ניו יורקים רבים כל כך", פתח ראש העיר. "הוא מציין שלוש שנים מאז פשעי המלחמה המזוויעים של 7 באוקטובר. באותו יום, חמאס הרג יותר מ-1,100 ישראלים וחטף 251 נוספים. אנו מתאבלים לצד חברינו ושכנינו הרבים שעדיין נושאים את האובדן הבלתי נתפס הזה".

עד כאן - דברי זיכרון. ואז החל להשתלח "הסבל לא החל ולא הסתיים באותו יום", קבע ראש העיר, ומכאן הפך הפוסט לזירת האשמות נגד ישראל. ממדאני האשים את ממשלת ישראל ב"רצח העם ההרסני והמתמשך" בעזה, וטען כי ישראל הרגה יותר מ-74 אלף פלסטינים, בהם יותר מ-21 אלף ילדים.

הוא לא הסתפק בכך. ממדאני תיאר תמונה קשה שבה ישראל, לטענתו, מטילה פצצות על אמבולנסים הממתינים מחוץ לבתי חולים, תוקפת באמצעות כטב"מים בנייני מגורים ועיתונאים ומונעת הכנסת מזון.

כך, ביום שבו יהודים וישראלים בניו יורק ובעולם מציינים שלוש שנים לאחד הימים האפלים בתולדות מדינת ישראל, בחר ראש העיר של העיר שבה מתגוררת הקהילה היהודית הגדולה ביותר מחוץ לישראל להקדיש חלק מרכזי מהודעתו דווקא לכתב אישום נגד המדינה היהודית.

ממדאני המשיך והפנה את האצבע גם כלפי ארצות הברית. לדבריו, כספי המסים האמריקניים מממנים את "פשעי המלחמה" של ישראל. "שלוש שנים לאחר מכן, עלינו לסרב לקבל עולם שבו הכיבוש והאפרטהייד נמשכים, שבו פשעי מלחמה נענים בפטור מעונש, והממשל הפדרלי שלנו ממשיך בשותפותו לפשע בכל משלוח נשק", כתב.

הפוסט עורר תגובה חריפה מצד הליגה נגד השמצה, שהצביעה על פרט בולט במיוחד: בתוך הודעת הזיכרון של ראש עיריית ניו יורק, המילה "יהודים" כלל לא הופיעה. "ראש העיר ניו יורק, אפילו פעם אחת אינך אומר 'יהודים'", הטיחו בו. "ב-7 באוקטובר מחבלי חמאס ושותפיהם רצחו אזרחים, ביצעו אלימות מינית, השחיתו גופות ולקחו בני ערובה".

בליגה נגד השמצה האשימו את ממדאני בניצול יום הזיכרון כדי לקדם שוב את המסרים האנטי-ציוניים שלו. "אתה מנצל יום שנועד לאבל על הטבח הקטלני ביותר ביהודים מאז השואה כדי למחזר את מסרי האנטי-ציונות הרגילים שלך. העיר שבה נמצאת האוכלוסייה היהודית הגדולה ביותר מחוץ לישראל ראויה לראש עיר שיודע לכבד את המתים בלי לנצל אותם".

גם שגריר ישראל באו"ם דני דנון לא חסך במילים, ואף העניק להתנהלותו של ראש העיר כינוי משלה: "ממדאניזם". "ממדאניזם - ניסיון לחטוף את יום הזיכרון ל-7 באוקטובר ולהפוך אותו לעוד יום של תעמולה נגד ישראל", תקף דנון. השגריר הישראלי השווה את הדברים למצב שבו יום השנה לפיגועי 11 בספטמבר היה הופך לבמה אחרת לחלוטין: "זה כמו להפוך את יום הזיכרון ל-11 בספטמבר ליום אבל על מחבלי אל-קאעידה. לא ניתן לזה לקרות. נזכור את הנרצחים, נזכור מה קרה ולא נשכח מי עמד מאחורי הטבח".

אופיר אקוניס מגנה את הפוסט של זוהראן ממדאני

הקונסול הכללי של ישראל בניו יורק, אופיר אקוניס, תקף בחריפות את ממדאני. "כל אדם עם לב אנושי צריך להתבייש היום בתגובת ראש עירית ניו יורק לטבח ה-7 באוקטובר. היום הזה שבו מפלצות אדם פלשו למדינת ישראל ביום חג: רצחו, חטפו, ערפו מאות ואנסו מאות נשים. ממדאני, בחוסר רגישות אנושית ממשיך להפיץ את עלילות הדם האנטישמיות שלו נגד מדינת היהודים.

זהו קלון לעיר ניו יורק שאדם כזה עומד בראשה. וביום הזה בוחר לזלזל בזכרם של הנרצחים. עוד לא מאוחר להגיע להקרנת סרט הזוועות שנערוך הערב, ולחזות במו עיניו, לראשונה באילו מפלצות אדם הוא תומך", דבי אקוניס".