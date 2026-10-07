"שוטר שלחם בתחנת שדרות בשבעה באוקטובר: "הבחנתי ברכב שהנהגים הרוגים, הילדות שאלו אם אני של

שלוש שנים אחרי הקרב בתחנת משטרת שדרות, רנ"ג רמי כהן חזר לרגעים שבהם הגיע לזירת התופת בבגדים אזרחיים, חילץ שתי ילדות מתוך רכב, נפצע קשה מירי מחבל והמשיך לזחול תחת אש עד שחולץ.

לאחר תהליך החלמה ממושך הוא שב לשירות במשטרה, אף שהוא עדיין מתמודד עם הפציעה וצפוי לעבור ניתוחים נוספים.

בבוקר 7 באוקטובר היה כהן בחופשה ושהה בבית הכנסת כאשר שמע קולות ירי מכיוון תחנת המשטרה בשדרות. הוא רץ לעבר התחנה, וכשהגיע הבחין ברכב שחור קטן. כשהציץ פנימה ראה אישה צעירה שנפגעה מירי בראשה.

כהן, שהיה לבוש בבגדים אזרחיים, צעק "משטרה, משטרה" כדי להזדהות. באותו רגע הופיעו מאחוריו שתי ילדות קטנות, בנות שלוש וחמש, שהסתתרו לדבריו מתחת לשמיכה אפורה. "הן צעקו: אתה של ישראל?".

זמן קצר לאחר מכן החלה אש כבדה באזור. "כדורים התחילו לרוץ מעל הראש", שחזר כהן. שתי הילדות הוצאו מהמקום ונלקחו למקום בטוח, בעוד הקרב סביב התחנה נמשך.

כהן ניסה לזהות את מקור הירי, ואז הבחין במחבל שפתח לעברו באש מטווח קצר. לדבריו, המחבל ירה לעברו 14 כדורים. שניים מהם פגעו במותנו השמאלית וכדור נוסף פגע בצד ימין של חזהו.

למרות פציעתו הקשה, כהן המשיך לזחול כדי להתרחק מקו האש. "אני לא מפסיק לזחול, כי אם אני אפסיק אני לא אשאר בחיים", סיפר.

בשלב מסוים ניסה המחבל להתקרב אליו ולבצע בו וידוא הריגה. איש ימ"מ שהיה במקום ירה לעבר המחבל ופגע בו. לאחר מכן נמשך כהן אל מתחת למנוע, שם נותר במשך כשעתיים כשהוא מדמם.

לבסוף הגיעו למקום שני מסתערבים, העלו אותו לרכב פרטי והסיעו אותו צפונה לכיוון כוכב מיכאל. כהן כבר היה מחוסר הכרה כאשר פגשה אותו ליסה, פרמדיקית מד"א, שביצעה בו ניקוז חזה. "היא הצילה לי את החיים", אמר כהן כששחזר את הטיפול שקיבל.

במשך חמישה ימים היה מורדם ומונשם. לאחר תקופת החלמה והתאוששות החל בהדרגה לחזור לשירות. תחילה שב עם משפחתו לעיר ובהמשך חזר לתפקיד משרדי במשטרה.

"להיות שוטר זו אמונה. אמונה בתפקיד, אמונה במקצוע", אמר. "אני ממשיך לשרת, אוהב את המקצוע ומאמין שיש השגחה עליונה שנותנת לך את הכוחות להמשיך לשרת".