שלוש שיחות שהתקבלו בתוך פחות משלוש שעות במוקד 101 של מד"א הפכו את משמרת הלילה של החובשת רינת בן דוד למשמרת שלא תשכח.

בזו אחר זו היא הדריכה בטלפון שלושה בעלים כיצד לסייע לנשותיהם במהלך לידה, עד שהתינוקות יצאו לאוויר העולם.

עבור בן דוד, המשמרת שהחלה אמש (שלישי) בשעה 23:00 הייתה טעונה במיוחד. שלוש שנים קודם לכן, ב־7 באוקטובר 2023, היא הייתה בחופשת לידה עם בנה הבכור נועם, אך הוקפצה למוקד מד"א כדי לתגבר את הכוחות. בעלה אליהו, חובש רפואת חירום ונהג אמבולנס במד"א, יצא באותם ימים לטפל בפצועים.

"יצאתי מהבית אתמול ברגשות כבדים, ה-7.10.23 לא היה פשוט בשביל אף אחד מאיתנו", סיפרה. "מצאתי את עצמי באותה התקופה מזניקה אותו לאירועים ביטחוניים תוך כדי דאגה עמוקה שהוא נמצא בשטח ומטפל בפצועים תחת אש".

רגע לפני שנכנסה למשמרת ביקשה, לדבריה, שהפעם התאריך הזה יקבל עבורה גם משמעות אחרת. "נשאתי עיניים לשמיים וביקשתי: 'בורא עולם, תעשה שב־7.10 הזה אני אעשה טוב ואעזור לשמח אנשים'. אני כל כך שמחה שהוא הקשיב לי".

השיחה הראשונה הגיעה בשעה 00:42. על הקו היה אברהם רוט, חובש בכיר ומתנדב מד"א, שסיפר כי אשתו נועה, בת 33, כורעת ללדת ברכב בזמן שהשניים עושים את דרכם מביתם ברכסים לבית החולים.

בן דוד הזניקה למקום צוותי מד"א, ובמקביל הדריכה את רוט בטלפון כיצד לקבל את הלידה. במהלך השיחה נולדה בתם.

בשעה 02:01 הגיעה השיחה השנייה. הפעם התקשר בעלה של ביאן, בת 27, שכרעה ללדת בביתה בדרום הארץ. בן דוד הבינה כי הלידה מתקדמת במהירות והחלה להדריך אותו שלב אחר שלב, בזמן שצוותי מד"א היו בדרכם לבית המשפחה. זמן קצר לאחר מכן שמעה דרך האוזניות את בכייה של התינוקת שנולדה.

אבל המשמרת עדיין לא הסתיימה. בשעה 03:11 התקבלה שיחה נוספת על אישה בת 32, בהיריון מתקדם, שסבלה מצירים תכופים בביתה בבית שמש. כבר בדקות הראשונות של השיחה נולד התינוק, ובן דוד הדריכה את הבעל כיצד לפעול עד להגעת צוותי מד"א. האם ובנה פונו לאחר מכן לבית החולים.

"הייתה לי הזכות לסייע להביא שלוש נשמות טהורות ומתוקות לעולם ולהפיץ אור ביום הכואב הזה", סיכמה בן דוד. "הלידות האלה מבחינתי הן הניצחון שלנו - העם שלנו עבר הרבה דברים קשים אבל לעולם לא נפסיק לשמח ולשמוח".

עבור בן דוד, שחזרה בדיוק שלוש שנים קודם לכן מחופשת הלידה כדי לתגבר את מוקד מד"א, הייתה למשמרת גם משמעות אישית. "בשבילי זאת סגירת מעגל שאני זוכה לסגור בתאריך הזה שלוש שנים אחרי".