יו"ר נעם לישראל, ח"כ אבי מעוז, עם ראש הישיבה ומנהיג קהילת "פני מנחם", הרב שאול אלתר.

במהלך הפגישה הביע הרב אלתר הערכה לעשייתו של מעוז והעניק לו ברכה חמה, אולם בקהילה מדגישים כי אין לראות בדברים הבעת תמיכה פוליטית.

בפתח הפגישה התייחס הרב אלתר לשמו הפרטי של חבר הכנסת, אביגדור, וקשר אותו לשמו של משה רבנו. "אתה נקרא הרב אביגדור, על שם משה רבינו שנקרא אביגדור, על שגדר פרצותיהן של ישראל", אמר הרב אלתר למעוז.

בהמשך בירך ראש הישיבה את חבר הכנסת ואמר: "אני מברך אותך שתצליח בכל פעולותיך ושיהיה הצלחה גדולה בעזרת ה'".

במפלגת נעם ציינו בעקבות הפגישה כי הברכה מצטרפת לשורת גיבויים והבעות תמיכה שלדבריהם קיבל מעוז בתקופה האחרונה מרבנים ומוסדות שונים. בין היתר ציינו במפלגה את הרב יצחק ברדא, ראש מוסדות "יצחק ירנן" באשקלון, את חתניו של הרב מאיר מאזוז ורבנים נוספים מקהילות שונות.

עוד נמסר מנעם כי בימים אלה נמשכים המגעים לחיזוק שורת החיבורים ולקבלת תמיכה נוספת ממגזרים שונים לקראת יום הבוחר.

עם זאת, בקהילת "פני מנחם" ביקשו להבהיר כי אין לפרש את הברכה שהעניק הרב אלתר למעוז כתמיכה פוליטית בו או במפלגתו.

מקהילת "פני מנחם" נמסר: "ח"כ אבי מעוז, שאכן זוכה להערכה מצידו של ראש הישיבה בשל עשייתו, זכה לברכה חמה ממנו. אם כי כמובן לא מדובר בהבעת תמיכה".