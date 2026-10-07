סקר שפורסם הערב (רביעי) בחדשות 13 מעלה כי לו היו הבחירות נערכות כיום היה גוש הימין מגיע לשיא של 55 מנדטים מול גוש מתנגדי נתניהו, ללא המפלגות הערביות, שיורד לשפל של 50 מנדטים.

על פי הנתונים מפלגת "ישר" מקבלת 20 מנדטים וגם הליכוד זוכה ב-20.

מפלגת ביחד קיבלה בסקר 12 מנדטים, הדמוקרטים 10, הרשימה המשותפת 9, ישראל ביתנו 8, עוצמה יהודית 8, יהדות התורה 8, ש"ס 7, הציונות הדתית-זהות 7, רע"מ 6 ועמך ישראל 5.

מפלגות "המילואימניקים-הכלכלית" של יועז הנדל וירון זליכה (2.9%), "הציבור החרדי" (1.1%), ו"כחול לבן" של בני גנץ (0.8%) אינן עוברות את אחוז החסימה.

בסקר נוסף שפורסם בערוץ 14 תמונת המצב אפילו טובה יותר לגוש הימין. בסקר זה הליכוד מקבל 31 מנדטים ו"ישר" 23. ש"ס משיגה בסקר 10 מנדטים, הדמוקרטים 9, עוצמה יהודית 8, ביחד של בנט 8 ויהדות התורה 8.

הרשימה המשותפת זוכה ב-7 מנדטים, הציונות הדתית-זהות ב-6, ישראל ביתנו ב-5 ורע"מ ב-5.

מתחת לאחוז החסימה נמצאות מפלגות עמך ישראל (2.2%), המילואימניקים-כלכלית (1.8%), כחול-לבן (1.3%), נעם לישראל (0.9%), הציבור החרדי (0.4%).

גוש הימין מגיע ל-63 מנדטים וגוש מתנגדי נתניהו ללא המפלגות הערביות ל-45.