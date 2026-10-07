חיזבאללה החל להתבסס באזורי הפיילוט בדרום לבנון שמהם אמור צה"ל לסגת במסגרת ההסכמות בין ישראל ללבנון - כך פורסם הערב (רביעי) בכאן חדשות.

על פי הדיווח, בתקופה האחרונה זוהתה פעילות של הארגון באזורים אלה, בהיקף מצומצם ותחת מעטה אזרחי.

ישראל ולבנון הגיעו בחסות אמריקנית להסכם מסגרת הכולל אזורי פיילוט בדרום לבנון. על פי ההסכמות, צה"ל אמור לסגת מאותם אזורים והשליטה בהם תועבר לצבא לבנון.

הפעילות של חיזבאללה זוהתה בכפרים פרון, סריפא וזוטר אל־ע'רביה. לפי הפרסום, הארגון מנסה לאסוף באזורים אלה מודיעין ולבצע בקרת נזקים באמצעות גורמים מקומיים, תוך פעילות מתחת לרדאר וניצול הימנעותו של צבא לבנון מעימות.

גורם פוליטי בלבנון המתנגד לחיזבאללה מתח ביקורת על התנהלות המדינה. "המדינה הלבנונית לא עושה את מה שמוטל עליה. אם בכל מקום שישראל יוצאת ממנו, חיזבאללה נכנס, זה רק מראה עד כמה קריטית סוגיית פירוק חיזבאללה מנשקו עוד לפני הנסיגה הישראלית".

מוקדם יותר דווח כי חיזבאללה קיבל מאיראן 200 מיליון דולר שנועדו לסיוע לעקורים לבנונים. לפי המקורות שצוטטו בדיווח, מדובר בסיוע המשמעותי הראשון של הארגון לתומכיו השיעים, המהווים את רוב העקורים.

הכסף הועבר במזומן בחודש שעבר, על רקע הקשיים הגוברים בהעברת כספים מאיראן לשלוחותיה והלחץ הכלכלי האמריקני.