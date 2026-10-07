הראשון לציון הרב הראשי לשעבר, הרב יצחק יוסף, תקף הערב (רביעי) את השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר והטיל עליו את האחריות למעצר בני ישיבות על ידי המשטרה הצבאית.

"בן גביר אשם במעצרים של בני הישיבות. שלא יפיל על היועמ"שית את האשמה - הוא האשם", אמר הרב יוסף.

הדברים מגיעים במקביל לפנייה של יו"ר יהדות התורה, ח"כ יעקב אשר, לשר לביטחון לאומי, שבה ביקש ממנו שלא לאפשר את הגברת המעצרים של לומדי התורה בתקופת הבחירות.

אשר הפנה מצדו את הביקורת כלפי היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב־מיארה, וטען כי היא "פתחה בקמפיין בחירות ומשתמשת במשטרה שבאחריותך כזרוע פוליטית".

יו"ר יהדות התורה טען כי הגברת המעצרים נועדה "ליצור כאוס, הפגנות וקרע בעם בתקופה כה רגישה".