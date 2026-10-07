הרב מנחם פרל וד"ר מילכה צ'סלר מספרים על השבר הנפשי באדיבות 'קומו'

בטקס הזיכרון הלאומי של "קומו" ומשפחות 7 באוקטובר הוקדש סרטון להתמודדותם של מתנדבים ואנשי מקצוע שפעלו במחנה שורה ונחשפו במסגרת עבודתם למראות הקשים.

בין המשתתפים בסרטון היו ד"ר מילכה צ'סלר, רופאת שיניים המתנדבת ביחידה לזיהוי חללים במשטרת ישראל, והרב מנחם פרל, מתנדב במרכז איסוף נתוני חלל.

מנחה הטקס, שורד השבי אלי שרעבי, הציג את פעילותם של אנשי מערכי החירום וההצלה ואת ההתמודדות שנלוותה אליה.

"במחנה שורה, ובכל מעגלי החירום וההצלה, פעלו גברים ונשים שפגשו מראות שקשה להעלות על הדעת, זוועות שאף אדם לא אמור לראות", אמר שרעבי. "חיילים וחיילות. שוטרות ושוטרים. אנשי מד"א, זק"א, כבאות, צוותי רפואה והצלה וגם מתנדבים - כולם טיפלו, פינו, זיהו ועזרו למאות משפחות למצוא מעט נחמה ולסגור מעגל".

בסרטון סיפרה ד"ר צ'סלר על הקושי האישי שנלווה לעבודת הזיהוי ועל תחושת הקרבה שחשה כלפי החללים שבהם טיפלה. "אני הרגשתי שכולם שלי", אמרה, "וזה עושה את זה יותר קשה".

גם הרב מנחם פרל שיתף בהתמודדות שנותרה איתו בעקבות המראות שאליהם נחשף במסגרת התנדבותו במרכז איסוף נתוני חלל. "זה פצע שאני לא חושב שיכול להגליד", אמר.