עמרי שפרוני בטקס הזיכרון: "חייבים לדעת מה קרה. ללא חקירת האמת לא נוכל לתקן"

עמרי שפרוני, ממייסדי תנועת "קומו", נשא דברים בטקס הזיכרון הלאומי של "קומו" ומשפחות 7 באוקטובר, והתייחס לקריסת המערכות בבוקר הטבח, לאובדן האמון במדינה ולצורך בחקר האמת כדי לאפשר תיקון ולמנוע הישנות של האסון.

שפרוני, דודם של ליאל וינאי ואחיין של אביה ואיילה חצרוני ז"ל שנרצחו בקיבוץ בארי, פתח את דבריו בפנייה לבני משפחתו שנרצחו.

"משפחה אהובה שלי, לא הייתם צריכים להירצח. אף אחד מכם. הייתם לבד. חסרי הגנה… וגם אני לא יכולתי לסייע", אמר.

בהמשך תיאר את תחושת הקריסה שחווה באותו בוקר ואת הפגיעה העמוקה באמון. "באותו בוקר המערכות קרסו, המדינה לא תפקדה. בשעות הארוכות בממ"ד האמון שהיה לנו עוגן התרסק לרסיסים".

לצד הדברים הקשים, שפרוני ביקש להדגיש גם את פעולתם של הלוחמים והאזרחים שהתייצבו לסייע. "אבל היה גם דבר אחר; לוחמים חתרו למגע, פרצו דרך ולבסוף הגיעו. אזרחים התייצבו עם כל הלב והרגשנו את מלוא עוצמתה של הערבות ההדדית הישראלית".

מכאן עבר שפרוני לדרישה לחקר אירועי 7 באוקטובר, וקשר בין בירור האמת לבין האפשרות להשיב את האמון שנפגע.

"אבל ערבות הדדית לבדה לא מספיקה. בשביל לבנות חזרה אמון אנחנו חייבים גם את האמת. חייבים לדעת מה קרה. ללא חקירת האמת לא נוכל לתקן. ולא נוכל לוודא שזה לא יקרה שוב".

למשמע הדברים נעמד קהל רב על רגליו ומחא כפיים.