שלוש שנים לאחר שאליצור חג'בי ז"ל נרצח במתקפת 7 באוקטובר במושב יכיני, נפתח חדר השינה בביתו שנותר סגור מאז אותו בוקר.

בני משפחתו, שלא היו מסוגלים להיכנס לחדר במשך כל התקופה, פתחו אותו בימים האחרונים ואיתרו בו ממצאים שנותרו במקום מאז הטבח.

לאחר המתקפה סודרו וטוהרו יתר חלקי הבית, אך חדר השינה נותר כפי שהיה, מאחורי דלת סגורה. במשך שלוש שנים נמנעו בני המשפחה מלגעת בו.

לקראת 7 באוקטובר השנה, במלאות שלוש שנים למתקפה, החליטה המשפחה לפתוח את החדר. לאחר שאיתרה בו ממצאים, פנתה לזק"א וביקשה את סיוע המתנדבים באיסופם.

הבוקר (רביעי) הגיעו לבית מתנדבי זק"א מצוות שדרות, יחד עם סמנכ"ל המבצעים חיים וינגרטן ומפקד מרחב לכיש אבי דרעי.

המתנדבים פעלו בחדר במשך כמה שעות ואספו את הממצאים שנותרו בו מאז הבוקר שבו נרצח חג'בי.