הרב זלמן דוכמן, נציג כולל חב"ד, הגיע במיוחד מניו יורק לישראל כדי לבקר את שגריר ישראל בארצות הברית, הרב ד"ר יחיאל לייטר, בעקבות פציעת בנו נריה דב בפיגוע טרור.

במהלך המפגש סיפר דוכמן לשגריר כי לפני הגעתו לישראל ביקר בציונו של הרבי מליובאוויטש בקווינס ונשא שם תפילה לרפואתו של נריה דב בן חנה.

"כל חב"ד מתפללת עבור בנך לרפואה שלמה", אמר דוכמן ללייטר במהלך הביקור.

השגריר, שמכיר את פעילות כולל חב"ד ושומר על קשר עם אנשיו, הודה על המחווה. דוכמן אמר כי עם שובו לארצות הברית בכוונתו להגיע פעם נוספת לאוהל הרבי. "התחנה הראשונה שלי עם שובי לארה"ב תהיה שוב באוהל".