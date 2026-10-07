ה-FBI סיכל תוכנית לפיגוע ירי המוני בקניון Mall of America שבמינסוטה, אחד ממרכזי הקניות הגדולים בארצות הברית.

שייח'דון עבדאללה מוחמוד, צעיר בן 18, נעצר בחשד שתכנן לרצוח עשרות בני אדם במתקפה בהשראת דאעש, לאחר שבחר ביעד בשל מה שתיאר כ"בעלות יהודית" עליו.

על פי מסמכי החקירה שפורסמו בתקשורת האמריקנית, מוחמוד תכנן לבצע את הפיגוע ב־24 באוקטובר, במהלך אירוע תרבות בקניון. הוא נעצר ב-6 באוקטובר, לאחר שרכש מסוכן FBI סמוי רובה מסוג AK-47 וכ־200 כדורי תחמושת תמורת 600 דולר. במהלך המגעים עם הסוכן דיבר, לפי החשד, על כוונתו לרצוח בין 30 ל־60 בני אדם.

החקירה החלה בדצמבר 2024, כאשר מוחמוד, שהיה אז קטין, הביע בשיחות עם מקור מודיעיני רצון להצטרף לארגוני טרור מחוץ לארצות הברית. לפי הדיווחים, הוא שקל לנסוע לסומליה, אך בהמשך החל לבחון אפשרות לבצע מתקפה על אדמת ארצות הברית.

במהלך ההתכתבויות והשיחות שניהל הביע, על פי החשד, תמיכה בדאעש ואף תיעד את עצמו בסרטון שבו נשבע אמונים לארגון. בהמשך התמקד בקניון שבבלומינגטון, מינסוטה, והחל לקדם את תוכניתו תחת מעקב הרשויות.

לפי הפרסומים, מוחמוד הסביר כי בחר בקניון משום שהאמין שהוא נמצא בבעלות יהודית. מדובר בטענה המיוחסת לחשוד, ולא בקביעה בדבר זהות בעלי הקניון. אף שהחקירה מצביעה על הזדהות עם דאעש, לא פורסמה ראיה לכך שפעל בהוראה ישירה של הארגון.

הפעילות הסמויה אפשרה לחוקרי ה-FBI לתעד את המגעים לרכישת הנשק ולעצור את מוחמוד לפני המועד שבו תכנן, לכאורה, לבצע את המתקפה. הנשק שנמסר במסגרת העסקה היה בשליטת גורמי האכיפה.