נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, פרסם הלילה (חמישי) ברשת החברתית Truth Social הצהרה מיוחדת לציון שלוש שנים לטבח ה-7 באוקטובר.

"לפני שלוש שנים בדיוק, ב-7 באוקטובר, העולם היה עד לאחד הימים האפלים והמרושעים ביותר בתולדות ישראל. גברים, נשים וילדים חפים מפשע נרצחו, נחטפו ונחשפו לזוועות בלתי נתפסות מידיהם של מחבלי חמאס", כתב טראמפ.

"היום אנו זוכרים כל חף מפשע שחייו נגדעו, מצדיעים לשורדים ולבני משפחותיהם, וזוכרים את החטופים שנאלצו לעבור את הבלתי נתפס. נלחמתי ללא לאות כדי להשיב את החטופים הביתה ולאחד אותם עם יקיריהם, ועשיתי זאת, גם את החיים וגם את החללים. לעולם לא נשכח את 7 באוקטובר. לעולם לא נשכח את הקורבנות, ותמיד נעמוד מול כוחות הטרור והרשע", הוסיף הנשיא האמריקני.

אתמול סיפר טראמפ לכתבים כי שוחח עם ראש הממשלה בנימין נתניהו לציון יום השנה לטבח.

"שוחחתי עם ביבי נתניהו ואיחלתי לו ולעם ישראל רק טוב. זה היה יום נורא, טרגדיה נוראה, והצד השני משלם מחיר כבד מאוד על מה שעשה ב-7 באוקטובר, תאמינו לי", אמר טראמפ.