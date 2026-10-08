שלוש שנים לאחר מחדל 7 באוקטובר, צה"ל משנה את מערך התצפיתניות ומפתח יכולות חדשות שנועדו לשפר את פעילותן בזמן מתקפה ואת הסיוע שלהן לכוחות בשטח.

בכאן רשת ב' דווחו חלק מהשינויים: שדרוג מערכות טכנולוגיות, העתקת חמ"לים מהגבול, הכשרות להגנה עצמית והקמת מסגרת חדשה שתאגד ותעבד את המידע המגיע מהשטח.

אחד השינויים המתוכננים הוא פיתוח גרסה מתקדמת יותר של מערכת "רואה-יורה". במקביל צפויים לעבור שדרוג גם החמ"לים והאמצעים הטכנולוגיים שבהם משתמשות התצפיתניות.

גם ההיערכות לאפשרות של מתקפה משתנה. התצפיתניות יקבלו הכשרה ואמצעים להגנה עצמית, לרבות אימוני נשק, מטווחים וקרב מגע. בצה"ל נקבעו גם פקודות חדשות להתנהלות בעת מתקפה.

חלק מהחמ"לים כבר הועתקו למקומות המרוחקים מהגבול, אולם התהליך עדיין לא הושלם. לפי הפרסום, ישנם עדיין חמ"לים שאינם ממוגנים, והיעד שהוגדר בצה"ל הוא למגן את כולם או להעבירם למקומות אחרים.

השינויים נעשים במסגרת הפקת הלקחים בחיל הגנת הגבולות בעקבות 7 באוקטובר. התצפיתניות התריעו בתקופה שקדמה למלחמה וגם בבוקר המתקפה, אך אזהרותיהן לא נענו. "אין ספק שטעינו. זה היה כישלון טוטאלי", אמר גורם צבאי בכיר.

חלק נוסף מהשינוי נוגע לאופן שבו המידע מהשטח נאסף ומעובד. בצה"ל מקימים סוכנות איסוף שתרכז מידע שמגיע מהלוחמים ומהתצפיתניות ותפעל לחיזוק העבודה המשותפת עם אגף המודיעין.

לפי גורם ביטחוני, אחד הכשלים שנחשפו היה בחיבור המידע, בעיבודו ובהיתוך שלו בין הגופים השונים. בעקבות זאת נבנה תחום האיסוף מחדש כמקצוע אחוד, הכולל את האיסוף עבור הכוחות המתמרנים, את מערך התצפיתניות ואת הגנת הגבולות.

בגזרת עזה כבר השתנה אופן פריסת המערך, והתצפיתניות אינן מוצבות עוד בקו הקדמי כמערך מבודד. בצה"ל ממשיכים לבחון מחדש את מבנה הכוחות ואת היקפם, ובמקביל עובר מערך האיסוף לשימוש במערכת טכנולוגית חדשה שנועדה לשפר את עיבוד המידע המגיע מהשטח.