כך טופלה שיירת ההסתה שהשתוללה בדרום צילום: דוברות המשטרה

שיירת אופנועים וקטנועים שחלק ממשתתפיה נשאו דגלים ירוקים של התנועה האסלאמית באופן מכוון ביום ציון שלוש שנים ל-7 באוקטובר, נתקלה ביד קשה של המשטרה.

במהלך פעילות מבצעית של לוחמי יחידת יואב התקבל דיווח על השיירה, שנעה מצומת הנגב לכיוון צפון. הרוכבים נסעו בשיירה על גבי נתיב אחד, באופן שלטענת המשטרה כלל גילויי בריונות בכביש.

כשהגיעו הכוחות לאזור צומת אוהלים הם זיהו את השיירה ונערכו לעצירתה. הלוחמים ביצעו חסימה בכביש במטרה לעצור את הרוכבים ולבדוק אותם.

עם זיהוי החסימה ירדו חלק מהרוכבים לשטח המקביל לכביש. אחד מהם, שנדרש לעצור, לא נענה להוראת השוטרים והחל להימלט.

במהלך המנוסה איבד הרוכב שליטה על הקטנוע והתהפך. לוחמי יחידת יואב הגיעו אליו ועצרו אותו.

בבדיקה שנערכה לאחר מכן התברר כי האיש נהג ללא רישיון נהיגה וללא ביטוח, ובמשטרה מייחסים לו גם אי-ציות להוראת שוטר. הוא עוכב להמשך טיפול בתחנת שגב שלום, והקטנוע שבו נהג הורד מהכביש.