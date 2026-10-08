לראשונה מחוץ לישראל הושלם בארצות הברית ייצור מלא של מיירט "טמיר" למערכת כיפת ברזל. המיירט הראשון שנבנה והורכב כולו על אדמת ארה"ב נמסר למנהלת חומה במפא"ת שבמשרד הביטחון בטקס שנערך במפעל R2S באיסט קמדן שבארקנסו.

המפעל, שהוקם בידי רפאל וחברת Raytheon האמריקנית במסגרת מיזם משותף, הוא אתר הייצור הראשון מחוץ לישראל, שבו מיוצרים מיירטי "טמיר" עבור מערכת כיפת ברזל הישראלית.

הקמת קו הייצור בארקנסו נועדה להרחיב את תשתית הייצור המשותפת לישראל ולארצות הברית ולהגדיל את יכולת ייצור המיירטים. לצד מיירטי "טמיר" המיועדים להגנת ישראל, ייוצר במפעל גם SkyHunter - הגרסה האמריקנית של המיירט - עבור מערכת MRIC של חיל הנחתים האמריקני.

לפי משרד הביטחון, כיפת ברזל רשמה יותר מ-10,000 יירוטים מבצעיים מוצלחים במהלך 15 שנות פעילותה. המערכת פותחה בהובלת מנהלת חומה במפא"ת, כאשר רפאל היא המפתחת הראשית. הסוכנות האמריקנית להגנה מפני טילים (MDA) שותפה עם משרד הביטחון בתוכנית ההגנה מפני טילים.

מנהלת חומה מובילה את המהלך להאצת ייצור המיירטים ואחראית לפיתוח ולייצור מערכות ההגנה האווירית הרב-שכבתית - חץ, קלע דוד וכיפת ברזל - בשיתוף ה-MDA והתעשיות הביטחוניות בישראל ובארצות הברית.

ראש מנהלת חומה במפא"ת, משה פתאל, אמר בטקס כי קו הייצור החדש הוא "נדבך משמעותי בחיזוק יכולות הייצור המשותפות של ישראל וארצות הברית", כחלק מהמהלך להגדלת קצב הייצור בכלל מערכות ההגנה.

"הסיוע האמריקאי לישראל, המושקע בחלקו חזרה בתעשייה האמריקאית, מחזק את בסיס הייצור המשותף לשתי המדינות, מעמיק את השותפות עם ה־MDA ועם הממשל האמריקאי, ומעצים את יכולתן של ישראל וארה"ב להגן על חיי אזרחיהן", הוסיף פתאל.

סמנכ"ל בכיר וראש חטיבת מערכות הגנה אווירית ברפאל, שלמה טואף, התייחס לייצור הראשון מחוץ לישראל: "לב ליבה של המערכת הוא המיירט 'טמיר', והיום לראשונה הוא מיוצר מחוץ לגבולות ישראל, כאן בקמדן, ארקנסו. עבור רפאל זו צמיחה בארה"ב - הנדסה ישראלית וייצור אמריקאי, כשכל אחד מעצים ומחזק את השני".

בטקס השתתפו בין היתר מושלת ארקנסו שרה האקבי סנדרס, הסנאטור טום קוטון, הקונסולית הכללית של ישראל לדרום-מערב ארה"ב עדי פרג'ון, סגן ראש ה־MDA ג'ייסון קות'הורן, הנספח הצבאי של צה"ל בוושינגטון אלוף טל פוליטיס, ראש מנהלת חומה משה פתאל, שלמה טואף ומנכ"ל R2S ג'ונתן קייסי.