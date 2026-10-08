״לא מכיר עדות לכך שהסתירו מידע מנתניהו בליל 7.10״: המזכיר הצבאי של נתניהו בזמן הטבח מדבר ל

11 דקות בלבד הפרידו בין שתי שיחות הטלפון שקיים אלוף (מיל') אבי גיל עם ראש הממשלה בנימין נתניהו בבוקר 7 באוקטובר. השיחה הראשונה התקיימה בשעה 06:29, והשנייה בשעה 06:40.

כעת, שלוש שנים אחרי הטבח, מי שכיהן כמזכירו הצבאי של ראש הממשלה חושף בראיון ל"ישראל היום" כי בלשכת נתניהו נעשה, לטענתו, ניסיון לשנות את שעת השיחה הראשונה בתיעוד הרשמי.

מאחורי הניסיון הזה, הוא מעריך, עשוי היה לעמוד רצון להציג את נתניהו כמי שתפקד כבר מהרגע הראשון של המתקפה, ואולי אף לבסס טענה חמורה בהרבה.

"יכול להיות שהם עבדו כבר אז על הנרטיב שרואים אותו היום, שראש הממשלה היה היחידי שתפקד כשהתחיל הבלאגן, כי עובדה שהוא נתן כבר בשנייה הראשונה את כל ההנחיות. זה תרחיש חמור, אבל סביר. יש עוד תרחיש, שהוא חמור מאוד", אמר גיל.

התרחיש הנוסף שעליו מדבר גיל נוגע למידע המודיעיני שהגיע אליו במהלך אותן 11 דקות. לדבריו, בשיחה השנייה הוא העביר לנתניהו מידע שלא היה בידיו בשיחה הראשונה. שינוי שעת השיחה עלול, לטענתו, ליצור מצג שלפיו המידע היה ידוע מוקדם יותר.

"הרי עברו 11 דקות בין השיחה הראשונה לשנייה, שבמהלכן אני מקבל מודיעין ומידע שלא היה לי בשיחה הראשונה, מודיעין ומידע שאני מעביר לראש הממשלה בשיחה השנייה. ואם הם יוכיחו שהמודיעין והמידע הזה היה קיים כבר ב-06:29, כלומר שהיה מי שידע כבר אז מה הולך לקרות, כלומר שהיתה בגידה".

גיל אינו קובע שהייתה בגידה, אלא מעלה אפשרות שלפיה שינוי התיעוד נועד לשרת נרטיב כזה. הדברים מקבלים משמעות מיוחדת לנוכח תפקידו באותם ימים: הוא היה האיש שהעיר את נתניהו בבוקר הטבח ובישר לו כי פרצה מלחמה, והיה מעורב בהעברת המידע הביטחוני לראש הממשלה בשעות הראשונות של המתקפה.

במשך שלוש שנים בחר גיל שלא לדבר בפומבי על האירועים. הוא כיהן כמזכיר הצבאי של שלושה ראשי ממשלה - נפתלי בנט, יאיר לפיד ובנימין נתניהו - וליווה מקרוב את התקופה שקדמה למלחמה, את ההתרעות שהועברו לדרג המדיני ואת החודשים הראשונים של הלחימה. לדבריו, לאורך התקופה המתין להקמת ועדת חקירה ממלכתית, שבפניה יוכל למסור את כל מה שראה ותיעד בזמן אמת.

אלא שככל שחלף הזמן והוועדה לא הוקמה, החליט לשבור את השתיקה. להחלטה תרמו, לדבריו, גם פניות שקיבל ממשפחות שכולות ומחטופים לשעבר שביקשו ממנו לספר את הידוע לו.

"יש יותר מדי שקרים באוויר וראוי שהציבור יידע את האמת. חלפו שלוש שנים מאז 7 באוקטובר, ושנתיים מאז שפרשתי מצה"ל. קיוויתי שתקום ועדת חקירה ממלכתית שתחקור הכל, ולצערי זה לא קורה וספק אם זה יקרה. אין לי אינטרס אישי, רק טובתה של המדינה".

אחת הפרשות המרכזיות שעליהן הוא מדבר נוגעת להתנהלות בלשכת ראש הממשלה בשבועות ובחודשים שלאחר פרוץ המלחמה. לדבריו, כבר כשבועיים לאחר 7 באוקטובר הבחין כי מקורבים לנתניהו מבצעים מה שהגדיר "איסוף חומרים לא מידתי". ההתנהלות הזאת עוררה אצלו חשש בנוגע לאופן הטיפול בתיעוד הרשמי של הדיונים והשיחות.

בעקבות זאת פנה ליועצת המשפטית לממשלה וביקש להבהיר את הכללים הנוגעים לשימוש בסטנוגרמות. "אמרתי לה שאנחנו במלחמה, ושאני לא מחפש אשמים וגם לא רוצה שזה יהיה אישי. ביקשתי שתחדד את ההנחיות של מה מותר ואסור לעשות עם סטנוגרמות. וכך היה".

שלושה חודשים לאחר מכן, מספר גיל, התברר לו כי החששות לא היו תיאורטיים בלבד. קצרנית שעבדה בלשכה דיווחה לו כי ראש הסגל של נתניהו, צחי ברוורמן, דרש ממנה לשנות את שעת השיחה שקיים גיל עם ראש הממשלה בבוקר 7 באוקטובר. גיל ראה בכך מעשה פלילי ודיווח עליו מיד.

הוא מותח ביקורת חריפה על ההתנהלות שיוחסה לברוורמן. "קודם כל מדובר בדפוס פעולה עברייני של אנשים שחושבים שמותר להם הכל, וראש הסגל התנהג כמו מישהו שמותר לו הכל", אמר.

מבחינתו, החשש אינו מסתיים בשיחה אחת או בשינוי נקודתי של שעה. גיל מעלה שאלה רחבה יותר בנוגע לאמינות התיעוד הרשמי של הדיונים בלשכת ראש הממשלה, ומזהיר כי אין להסתפק במסמכים ובתמלולים שנמסרו עד כה.

"כל ועדת חקירה שתקום צריכה להתעקש לקבל את ההקלטות המלאות, ולא את התמלולים, כי אני לא יודע מה שונה. הייתי מצפה גם ממבקר המדינה לעשות את זה, ולא להסתמך על מקטעי סטנוגרמות שמסר לו ראש הממשלה".

גם למסמך שהעביר נתניהו למבקר המדינה מתייחס גיל בספקנות. לדבריו, המסמך אינו משקף את מלוא ההתרחשויות. "המסמך למבקר המדינה לא משקף את מה שהיה באמת. זה חלק מהאמת, אבל לא כל האמת".

בריאיון הוא מתייחס להתרעות שהועברו לנתניהו בתקופה שקדמה למלחמה ולהצעות שהונחו בפניו לחיסול ראשי חמאס. אולם אחד הפרטים המסקרנים ביותר בדבריו נוגע דווקא למצרים ולביקור קצר של מטוס מודיעין מצרי בישראל.

כשנשאל אם הייתה התרעה מצרית מוקדמת, גיל הבהיר כי אינו מכיר התרעה כזאת. עם זאת, הוא הצביע על אירוע שלדבריו מחייב בדיקה יסודית. "אני לא מכיר, אבל בוא נדבר על עובדות. מטוס של המודיעין המצרי נחת בארץ, והיה כאן קצת יותר מ-60 דקות. זאת עובדה. מטוס כזה לא מגיע סתם".

גיל אינו יודע לומר מי הגיע במטוס או מה הייתה מטרת הביקור, אך סבור כי נסיבותיו מעוררות שאלות קשות. לדבריו, ייתכן שמישהו הגיע לפגישה עם גורם ישראלי, וייתכן שהועבר מסר או מידע שהיה חייב להגיע לידיעת הגורמים המוסמכים.

"או שמישהו הגיע עליו כדי להיפגש עם מישהו, או שמישהו הגיע עליו כדי למסור משהו - מסר, מעטפה. מישהו נפגש עם מישהו, או קיבל משהו, ולא דיווח על כך. ואם זה קרה, ונראה שזה קרה, זה היה חייב להיות מדווח. ומי שנפגש או קיבל מסתיר את זה גם היום".

למרות חומרת הדברים, גיל אינו מציג הוכחה לכך שהמטוס נשא התרעה על המתקפה או לכך שהתקיימה פגישה שבה נמסר מידע כזה. הוא מבקש לברר מי היה מעורב בביקור, מה הייתה מטרתו ומדוע, לטענתו, לא דווח עליו כנדרש.

בליכוד דחו בחריפות את דבריו וטענו כי הריאיון הוא חלק ממתקפה פוליטית נגד ראש הממשלה. "ראיון זה הוא חלק ממסע התעמולה השקרי והפוליטי נגד ראש הממשלה נתניהו והליכוד, במטרה להפיל את שלטון הימין ולהוביל לממשלת שמאל שתקים מדינה פלסטינית", נמסר מהמפלגה.

בתגובה נטען כי נתניהו לא קיבל שום התרעה מוקדמת על מתקפת חמאס מרצועת עזה, וכי ראשי מערכת הביטחון הציגו בפניו פעם אחר פעם הערכות שלפיהן חמאס מורתע ומעוניין בהסדרה.

בליכוד הוסיפו כי במהלך הלילה שקדם למתקפה היו גורמים שנחשפו לסימנים מחשידים, אך לא עדכנו את ראש הממשלה ולא העבירו התרעות לגורמים שהיו יכולים להיערך למתקפה. "אם ראש הממשלה נתניהו היה מעודכן בזמן אמת - הכל היה נראה אחרת", נטען בתגובה.