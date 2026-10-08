שוב עימות בגוש הימין: יו"ר עוצמה יהודית, השר איתמר בן גביר, פרסם הבוקר (חמישי) מכתב פתוח ונוקב הממוקד נגד ראשי המפלגות החרדיות, וזאת בעקבות מה שהגדיר כקמפיין מבוים שנועד להסיט את האש מכישלונם הקולוסאלי לאורך הקדנציה האחרונה לפתור את סוגיית הגיוס.

במכתבו, שובר בן גביר כלים מול הנהגת יהדות התורה ומאשים אותם באחריות ישירה למצב הקשה שבו מצוי עולם התורה - הכולל עצירת תקציבים, פקודות מעצר לעריקים ומשבר גיוס מתגלגל.

לדבריו, במקום להודות במחדליהם ובעובדה ש"ארבע שנים לא דאגו למגזר", בחרו העסקנים הפוליטיים להפוך אותו לשק חבטות ציני.

בן גביר הפנה אצבע מאשימה כלפי ההתנהלות ההיסטורית של הנציגים החרדים מול מערכת אכיפת החוק: "בתחילת הקדנציה אני זה שדרשתי לפטר את היועמ"שית, ואילו אתם נציגי המפלגות החרדיות התנגדתם. הסברתם שאתם יודעים לגנוב איתה סוסים, חשבתם שאתם חכמים יותר, ומרתם עליה כדי לקבל ממנה הסכמה למינויים - והנה הגענו למצב הביש הנוכחי".

במכתבו התייחס גם לסוגיית גיוס בני הישיבות ותקף את מה שכינה "מדיניות בת היענה של הנהגת המגזר". לדבריו, אילו היו משכילים לקרוא למציאות בשמה ולהסדיר מסלולים נאותים למי שאינו לומד בפועל, היו מצילים את מעמדם של תלמידי הישיבות האמיתיים.

הוא ציין לחיוב את הקמתם של מסלולים ייעודיים למהדרין במשטרה ובשב"ס שקלטו אלפי צעירים חרדים, והטיח בראשי המפלגות כי התעלמו מכך לחלוטין משיקולים פוליטיים צרים, ואף החרימו הצבעות על חוקים שנועדו להקל על הציבור החרדי, כמו חוק הלימודים בהפרדה.

לצד זאת, חשף בן גביר כי מאחורי הקלעים התקיימו לא מעט מגעים וניסיונות לתיאום גזרות פעולה, ואף טען כי החזיק בידיו חומרים רגישים מבכירי הרבנים והאדמו"רים נגד ההתנהלות העסקנית - דברים שבחר שלא לנצל פוליטית.

"בכל פעם שחצרות הרבנים פנו אליי בכעס נגד העסקנים, יכולתי להשתמש בזה, אבל לא עשיתי זאת כי אני אוהב אתכם", כתב.

את מכתבו חתם השר בן גביר במסר תקיף לבוחר החרדי: "האמת היא שאתם יודעים מצוין שכל מה שכתבתי כאן נכון. כשאתם טוענים בפני הציבור שלכם שאני אשם, אתם בעיקר מגלים כמה אתם בזים להם ומזלזלים באינטליגנציה שלהם. מגיע לציבור החרדי שתכבדו אותו יותר, ולא תמכרו לו שקרים תת-רמה".