שר החוץ גדעון סער הודיע הבוקר (חמישי) כי הקונסוליה הבריטית במזרח ירושלים סיימה את פעילותה.

הוא ציין כי הקונסולית הכללית ו-19 דיפלומטים נוספים יסיימו את תפקידם ויעזבו את ישראל. המבנה שבו פעלה הקונסוליה, הנמצא בבעלות ממשלת בריטניה, ימשיך לשמש צוות מצומצם של שבעה דיפלומטים בלבד.

לפי שר החוץ, הצוות יפעל בהיקף מצומצם מאוד והמבנה לא ישמש עוד כקונסוליה. במקביל סיכמו שתי המדינות להמשיך בדיאלוג שבמסגרתו יוכלו להעלות סוגיות החשובות לכל אחת מהממשלות.

בלונדון הציגו את ההסכמות באופן שונה. שר החוץ הבריטי אד מיליבנד טען כי "בעקבות שיחות עם ממשלת ישראל, הקונסוליה הכללית לא תיסגר, ותכונה 'המשלחת הבריטית, ירושלים', מהיום", מסר מיליבנד. הוא הוסיף כי המשלחת תהיה עצמאית ופעילה, תמשיך להעניק שירותים ותמשיך את עבודתה עם הפלסטינים.

שר החוץ הבריטי הודיע כי ארצו לא תנקוט בשלב זה צעדי תגובה כל עוד השיחות עם ישראל מתקיימות. לדבריו, בריטניה העבירה באופן זמני מספר אנשי צוות ובני משפחותיהם כדי להבטיח את ביטחונם, ובחודשים הקרובים תפעל "לבנות מחדש את נוכחותנו".

ההסכמות מגיעות לאחר שסער הכריז בחודש שעבר על ארבעה צעדי תגובה נגד בריטניה: סילוק הנציגים הבריטים ממרכז הסיוע הבינלאומי לעזה בקריית גת, הפסקת הפעילות הבריטית להכשרת כוחות הרשות הפלסטינית ביהודה ושומרון, מניעת כניסתם לישראל של 12 נבחרי ציבור ואזרחים בריטים נוספים, וסיום פעילותה של הקונסוליה במזרח ירושלים.

סער הסביר כי הצעדים ננקטו בתגובה למדיניות ממשלת הלייבור כלפי ישראל. הוא מנה בין היתר את ההכרה הבריטית במדינה פלסטינית, חידוש המימון לאונר"א, השעיית רישיונות לייצוא ביטחוני לישראל, סנקציות על שרים, יחידים וגופים ישראליים, השעיית המשא ומתן על הסכם סחר חופשי והקפאת הדיאלוג הצבאי ושיתוף הפעולה הביטחוני.

עוד הזכיר סער את הגבלת ההשתתפות הרשמית של ישראל בתערוכה בינלאומית לציוד ביטחוני בבריטניה ואת מניעת השתתפותם של קציני צה"ל בהשתלמות בקולג' המלכותי ללימודי ביטחון.

לטענתו, הצעד האחרון שהוביל להסלמה היה החלטת ממשלת בריטניה לקדם סנקציות נוספות נגד ההתיישבות ביהודה ושומרון ולהרחיב את השעיית רישיונות הייצוא הביטחוני לישראל.

"אנחנו מאמינים בדיאלוג ונמשיך להאמין בדיאלוג", אמר סער, אך הוסיף כי מבחינת ישראל המדיניות כלפי צעדים נגדה השתנתה: "כל מדינה שתפעל נגד ישראל צריכה לדעת שיהיה לכך מחיר".