גל מעצרי עריקי הצבא מציג עליית מדרגה משמעותית בשטח: המשטרה הצבאית ניסתה להוציא לפועל במהלך הלילה פעולות איתור ומעצר ברחבי הארץ אך נתקלה בהתנגדות פיזית מאורגנת.

בדימונה פשטו הכוחות על מספר כתובות במטרה לעצור בחור ישיבה ושני אחים.

עם הגעת השוטרים, הופעלה מערכת ההתרעה הקהילתית "צבע שחור", ועשרות תושבים חרדים מיהרו למקום, מנעו בגופם את ביצוע המעצר ופתח בריקודים לאחר נסיגת הכוחות.

אירוע דומה התרחש סמוך לשעה 04:30 לפנות בוקר בעיר בת ים, היעד הפעם היה תלמיד ישיבה נוסף.

גם במקרה זה, הפעלת מערכת ההתרעה הקפיצה עשרות מפגינים לזירה. בין הצדדים התפתחו עימותים מתוחים, ובסופו של דבר נאלצו כוחות המשטרה הצבאית לסגת מהמקום ללא העצור.