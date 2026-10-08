דן לוין, יועץ תקשורת בן 52 שהגדיר עצמו כ"יהודי גאה", הותקף באלימות במרכז לונדון ביום שלישי בערב, לאחר שניסה למנוע משני פעילים לרסס כתובת נאצה.

משטרת לונדון אישרה את פרטי האירוע ומסרה כי הוא נחקר כפשע שנאה אנטישמי.

התקרית התרחשה בכיכר קווינס שבהולבורן, כאשר לוין עשה את דרכו חזרה מאירוע והבחין בשני גברים המרססים כתובת על קיר. בכתובת נכתב: "אל תצביעו לסגאל עבדי וואלי בובת המשטר הישראלי הרצחני".

על פי עדותו של לוין, התוקפים הסתערו עליו בעת שניסה לצלם אותם באמצעות מכשיר הטלפון הנייד.

לדבריו, השניים הפילו אותו לקרקע, בעטו בראשו והלמו בצלעותיו. התקיפה הפסיקה רק לאחר שאישה ועובר אורח יצאו מעסק סמוך והתערבו, מה שגרם לחשודים להימלט.

לוין סבל מצלע סדוקה מחבלות שונות. משטרת לונדון ציינה כי הוא טופל במקום וכי פציעותיו לא דרשו פינוי רפואי דחוף. חוקרי המשטרה גבו ממנו עדות ופתחו בחקירה לאיתור החשודים.

הכתובת שרוססה כוונה נגד סגאל עבדי וואלי, מועמדת מפלגת הלייבור בבחירות ברובע הולבורן וסנט פנקראס, הסובלת לאחרונה מקמפיין מצד גורמים אנטי-ישראליים.

לוין, שהדגיש כי אינו פעיל פוליטי, העריך כי התוקפים קשורים למפלגת הירוקים שהצביעה בימים האחרונים על שורת החלטות אנטי-ישראליות.

במשטרה הבהירו כי בשלב זה אין אינדיקציה לכך שהנהגת מפלגת הירוקים או מועמדה היו מעורבים באופן רשמי באירוע.