תיעוד הצתת הסוכה בירושלים צילום: דוברות המשטרה

חוקרי תחנת לב הבירה במחוז ירושלים השלימו אתמול (רביעי) את חקירתו של תושב העיר העתיקה בן 52, החשוד בהצתת סוכה באזור רחוב אגריפס במרכז העיר במהלך חג הסוכות.

לבית המשפט הוגשה אתמול הצהרת תובע, המאותתת על הכוונה להגיש נגדו כתב אישום חמור בימים הקרובים.

החקירה נפתחה בעקבות דיווח שהתקבל במשטרה על שריפת סוכה בלב מרכז העיר.

עם קבלת הדיווח, פתחו שוטרי תחנת לב הבירה בשורת פעולות אופרטיביות וחקירתיות מהירות, בשיתוף פעולה הדוק עם תצפיתני מחוז ירושלים. מן החקירה עלה החשד כי המעשה בוצע בזדון ומתוך מניע גזעני.

בעקבות הפעילות המודיעינית והמבצעית אופתרה זהותו של החשוד, והוא נעצר לחקירה.

מעצרו הוארך מעת לעת בבית המשפט לצורך מיצוי הליכי החקירה, וכאמור, עם גיבוש תשתית ראייתית מוצקה נגדו, הוגשה אתמול הצהרת התובע לקראת הגשת כתב האישום הפלילי.