בית משפט השלום בירושלים הרשיע את חבר הכנסת עופר כסיף בעבירה של תקיפת שוטר בנסיבות מחמירות, בגין אירוע שהתרחש לפני כארבע שנים במהלך הפגנה בדרום הר חברון.

בכתב האישום צויין כי "הנאשם החל להתקדם בנסיעה איטית לפנים, כאשר השוטר י.א עודנו עומד בכיוון נסיעתו והנאשם מבחין בו, עד אשר פגע הרכב ברגל שמאל של השוטר י.א, ונעצר. הנאשם עשה כן בכוונה להכשיל את השוטר י.א בתפקידו ולגרום לו לזוז מן הדרך".

"בתגובה לפגיעה בו, הכה השוטר י.א בשתי ידיו במכסה המנוע של הרכב, והתקדם לעבר דלת הנהג כשהוא צועק על הנאשם שלא ייכנס בו ולא ייצמד אליו. הנאשם פתח את דלת הרכב תוך שהוא צועק על השוטר י.א "חתיכת חרא לא נגעתי בך". הנאשם נעמד, ודלת הרכב חצצה בינו לבין השוטר י.א. השוטר אמר לנאשם שזו הפעם האחרונה שהוא נצמד אליו ונופף באצבעו כלפי הנאשם, עד שהאצבע נגעה קלות בפני הנאשם. בתגובה, הרים הנאשם את ידו הימנית וחבט באמצעותה בחזקה, כאשר כף ידו פתוחה, בצד השמאלי של ראש השוטר י.א. במעשיו האמורים לעיל, תקף הנאשם שוטר בתקיפה הקשורה למילוי תפקידו בכוונה להכשילו בתפקידו או למנוע או להפריע אותו מלמלאו", לשון כתב האישום.

כסיף כפר במיוחס לו, טען לחסינותו הפרלמנטרית המקנה לו לכאורה מעבר חופשי עם רכבו, טען כי פגיעת הרכב הייתה מקרית וכי החבטה בראש השוטר נעשתה מתוך "הגנה עצמית" לאחר שהשוטר תקף אותו לכאורה.

בית המשפט דחה את טענות ההגנה וקבע כי כוחות הביטחון פעלו כדין ובסמכות מלאה משיקולי ביטחון ובטיחות למנוע סיכון חיים וכניסה אסורה לשטח A וכי "חסינותו של הנאשם כחבר כנסת מומשה במלואה בכך שהתאפשר לו לנוע ברגלו בחופשיות במתחם ההפגנה, אך אין בה כדי להקנות לו זכות לסכן אנשים או להכשיל שוטרים באמצעות נסיעה ברכב".

עוד נקבע כי "הוכח מעבר לכל ספק סביר כי הנאשם פגע בשוטר באמצעות רכבו מתוך מודעות וכוונה להכשילו, וכי תגובתו האלימה (החבטה בראש השוטר) אינה חוסה תחת סייג ההגנה העצמית שכן מדובר בתגובה בלתי מידתית בעליל לעומת נגיעה אקראית שנגרמה מתנועת גופו של הנאשם עצמו".

בנוסף, נדחתה טענת האכיפה הבררנית לאור הפער הראייתי המובהק והעדר פגם בהתנהלות התביעה.

יו"ר עוצמה יהודית, השר איתמר בן גביר, הגיב להרשעה ואמר: "עופר כסיף, שבחסות בג"ץ יכול להמשיך להתמודד לכנסת במקום לעוף לסוריה, הורשע הבוקר בתקיפת שוטר - ארבע שנים אחרי האירוע. ארבע שנים לקח למערכת המשפט להביא את התיק הזה להרשעה, זה אומר הכל על מערכת המשפט שמגנה כמה שהיא רק יכולה על הרשימה המשותפת וחבריה. מי שמרים יד על שוטר יפגוש משטרה נחושה ולא מתפשרת, כמו שעשה השוטר, לא משנה מי הוא ומה תפקידו".

השוטר שהותקף צחי אזולאי ופרקליטו עו"ד ערן ברוך ערוץ 7

בפתח המשפט, לפני מספר חודשים, מסר השוטר שהותקף הצהרה קצרה, ואמר כי תיעוד התקיפה מספיק להרשעה. "הסרטון מדבר בעד עצמו. הכל די ברור לכולם - הותקפתי, נדרסתי, הושפלתי בתור איש משטרה ששירת את העם והמדינה".