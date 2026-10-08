ראש ענף הלכה החדש צילום: ללא

במסגרת סבב המינויים ברבנות הצבאית, מונה סא"ל הרב אריק הורביץ, ששימש כרב פיקוד המרכז, לתפקיד ראש ענף הלכה במטה חיל הרבנות הצבאית. בתפקידו החדש יעסוק הרב הורביץ במענה ההלכתי לסוגיות העולות במסגרת השירות הצבאי ובפעילותה השוטפת של הרבנות הצבאית. לתפקיד רב פיקוד המרכז ייכנס סא"ל הרב יוסי ברששת, המסיים שלוש שנים בתפקיד רב חיל האוויר. במהלך כהונתו הוביל הרב ברששת את המענה בסוגיות דת בחיל, תוך אחריות ומסירות לצורכיהם של המשרתים והמפקדים. במקביל, לתפקיד רב חיל האוויר נכנס סא"ל הרב אביהוד שוורץ, לאחר ארבע שנים בתפקיד ראש ענף הלכה במטה חיל הרבנות הצבאית. הרב שוורץ מביא עמו לתפקידו החדש ניסיון משמעותי בעיסוק בסוגיות הלכתיות הנוגעות לשירות הצבאי ולפעילות צה"ל.