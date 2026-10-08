הרב זלמן מלמד בסיור החוות צילום: ללא

"אנחנו קוראים למדינת ישראל ולשרים להבין את הסכנה ולאפשר התיישבות בכל השטחים - B, C, A". כך קרא ראש הישיבה הגבוהה בית אל, הרב זלמן ברוך מלמד, במהלך סיור בחוות בשומרון, שבו נחשפו הרבנים למתרחש במרחבים הפתוחים בשטחי B ולסוגיות הנוגעות לעתיד ההתיישבות היהודית באזור.

בסיור השתתפו רבני הישיבה הגבוהה בית אל, ובראשם הרב מלמד, וכן הרב שלמה יוסף וייצן, ר"מ בישיבה ורב היישוב פסגות, אביו של עמיחי וייצן הי"ד. את הסיור ליווה אליאב ליבי, שהציג בפני הרבנים את האתגרים בשטח ואת המשמעויות של ההתיישבות הערבית ביהודה ושומרון.

במהלך הביקור צפו המשתתפים על המרחבים הפתוחים בשטחי B, ודנו בדרכים לחיזוק ההתיישבות היהודית ובשינוי התפיסה הנדרש, לשיטתם, ביחס לשטחים אלו.

הרב מלמד התייחס לדברים ששמע במהלך הסיור והביע דאגה מהמציאות שהוצגה בפניו. "שמענו מאליאב ליבי את הסכנות הגדולות שיש בהתיישבות הערבית בכל יהודה ושומרון", אמר.

לדבריו, ההתמודדות עם המציאות בשטח מחייבת לא רק פעילות התיישבותית, אלא גם שינוי במדיניות הישראלית. הרב קרא לממשלה ולשריה לאפשר התיישבות יהודית בכל חלקי יהודה ושומרון, ללא ההבחנה הקיימת בין שטחי A, B ו-C. "צריך לצאת מהקונספציה שהייתה עד עכשיו ולהכיר בזה שעם ישראל שייך לכל ארץ ישראל ולהביא למהלך הגאולה", הדגיש הרב מלמד.

מעבר לדיון על עתיד השטחים, עסק הסיור גם בשאלות הנוגעות לאופייה של ההתיישבות וליחסים שבין הצעירים הפועלים בחוות לבין מוסדות המדינה ועולם התורה.

אליאב ליבי, שליווה את הרבנים, תיאר לאחר הסיור את המניעים לקיומו וקשר אותם לצורך בשינוי תפיסתי בעקבות הסכמי אוסלו.

"אז בשביל לנסות ולקחת חלק בתיקון של האסון הנורא והיציאה מהקונספציה של אסון אוסלו, סיירתי עם רבני הישיבה הגבוהה בית אל, ובראשם הרב זלמן מלמד, ראש הישיבה, ועם הרב שלמה יוסף וייצן, ר"מ בישיבה ורב היישוב פסגות, אבא של עמיחי וייצן הי"ד", כתב.

ליבי הדגיש כי לצד ההיכרות עם המציאות בשטח, ביקשו המשתתפים לעסוק גם באתגרים הפנימיים של המחנה ההתיישבותי ובמקומו של בית המדרש בעיצוב היחס להתיישבות.

"תצפתנו על המרחבים הפתוחים בשטחי B, דיברנו על האתגרים בחיבור בין הנוער החלוץ והתותח למדינה ולתורה, ועל היציאה מהקונספציה שמתחילה דווקא אצלנו בבית ובבית המדרש", כתב.