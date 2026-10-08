פרקליטות המדינה הגישה היום (חמישי) לבית המשפט המחוזי בירושלים כתב אישום נגד מוחמד שלבי בן 22 מבית חנינא. הוא מואשם שתכנן לבצע פיגועים נגד כוחות הביטחון ואזרחים יהודים באמצעות מטעני חבלה ורעלים קטלניים.

לפי כתב האישום, שהוגש באמצעות עו"ד עמיחי מרקס מפרקליטות מחוז ירושלים, שלבי הוא סטודנט בשנה השלישית ללימודי רוקחות ועבד גם כעוזר רוקח. בפרקליטות טוענים כי עבר תהליך של הקצנה אידיאולוגית, בין היתר בעקבות אירועי 7 באוקטובר ומלחמת חרבות ברזל, וצרך באופן שיטתי תכנים המזוהים עם חמאס ודאעש.

על פי האישום, בשלב מסוים החליט שלבי לנצל את הידע שרכש במסגרת לימודיו ואת נגישותו לחומרים כימיים כדי להוציא לפועל פיגועים.

התוכנית הראשונה המיוחסת לו החלה בתחילת 2025, בעקבות כעסו על דוחות חניה שניתנו למתפללים בסמוך למסגד בשכונת בית חנינא. לפי הפרקליטות, שלבי תכנן להטמין מטען חבלה במקום שבו נהגו לעמוד גורמי האכיפה ואף עקב אחר פעילותם במשך כחודשיים.

במסגרת ההכנות, כך נטען, הוריד מהאינטרנט מדריכים להכנת חומרי נפץ. התוכנית לא יצאה לבסוף אל הפועל לאחר שגורמי האכיפה הפסיקו להגיע למקום שבו התכוון לבצע את הפיגוע.

בהמשך, על פי כתב האישום, החל שלבי לתכנן פיגוע רחב יותר שבמסגרתו ביקש, כלשונו, להרוג "המון יהודים". לצורך כך הצטרף לקבוצות טלגרם המזוהות עם ארגוני טרור, ובהן קבוצה המזוהה עם דאעש, והוריד עשרות קבצים שכללו הוראות להכנת מטעני חבלה, חומרי נפץ ורעלים קטלניים.

הפרקליטות טוענת כי שלבי העתיק למחברת מרשמים להכנת רעלים המסוגלים לגרום למוות באמצעות מגע, הרחה או שתייה, וכן תיעד חומרים שבהם ניתן להשתמש להכנת חומרי נפץ.

לפי כתב האישום, ההכנות לא נותרו במרחב המקוון בלבד. שלבי נסע בשתי הזדמנויות לרמאללה, שם רכש חומרים כימיים וציוד. נטען כי פיצל את הרכישות כדי שלא לעורר חשד ולאחר מכן אחסן את החומרים בחדרו בביתו.

עוד נטען כי שלבי ביצע באמבטיה בביתו ניסוי כימי, שבמהלכו הצית תערובת שהכין כדי לבחון את החומרים. בהמשך, על פי האישום, מחק ממכשיר הטלפון שלו קבצים ואת היסטוריית החיפושים בניסיון לטשטש את מעשיו.

הפרקליטות מבקשת מבית המשפט להורות על מעצרו של שלבי עד לתום ההליכים המשפטיים נגדו.