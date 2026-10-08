צה"ל הודיע כי חיסל השבוע ברצועת עזה שני מחבלים מהזרוע הצבאית של חמאס, שפעלו לאחרונה לקידום מתווי טרור ולשיקום יכולות הארגון.

אחד המחוסלים הוא אבראהים עלאם, שהשתתף בטבח בשבעה באוקטובר ולקח חלק בחטיפת גופתו של סמל שקד דהן ז"ל.

עלאם, מפקד בזרוע הצבאית של חמאס, חוסל ביום שני בתקיפה אווירית של צה"ל במרחב חאן יונס שבדרום רצועת עזה.

בתקיפה נוספת שביצע צה"ל ביום שלישי חוסל מעתצם מחמד סלימאן צלאח, כמחבל בזרוע הצבאית של חמאס.

צה"ל מסר כי "בתקופה האחרונה עסקו השניים בקידום מתווי טרור נגד כוחות הצבא ואזרחי ישראל ובפעילות לשיקום יכולות חמאס". בצבא טענו כי פעילות זו בוצעה תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש.