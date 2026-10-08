ההתבטאות של השופט יצחק עמית דוברות הרשות השופטת

נשיא בית המשפט העליון, השופט יצחק עמית, הביע צער על כך שדברים שאמר במהלך דיון בבג"ץ בנושא טלפונים כשרים פגעו ברגשותיהם של מתלוננים מהציבור החרדי, והבהיר כי לא הייתה לו כוונה לפגוע במגזר.

בעקבות תגובתו החליט נציב תלונות הציבור על שופטים, השופט אשר קולה, לסיים את בירור התלונות שהוגשו נגדו.

התלונות הוגשו בעקבות דברים שאמר עמית במהלך דיון בעתירה שעסקה בהרחבת אזור השידורים של מספר תחנות רדיו אזוריות. המתלוננים טענו כי התבטאותו ביחס להחזקה במקביל של טלפון כשר וטלפון חכם פגעה ברגשותיהם של רבים בציבור החרדי.

בתגובה שהגיש לנציב הבהיר עמית כי הדברים נאמרו כחלק מדיון בסוגיה עובדתית שעלתה במסגרת ההליך ועשויה להיות רלוונטית להכרעה בו, ולא כביקורת על הציבור החרדי.

עמית הסביר כי תופעת השימוש המקביל בטלפון כשר ובטלפון שאינו כשר עלתה הן בהליך הנוכחי, הן בהליכים קודמים בבג"ץ שעסקו ב"קומה הכשרה" והן בשיח הציבורי והתקשורתי.

הוא התייחס גם לביטוי "טלפון כשר להתהדר", שבו השתמש במהלך הדיון. לטענתו, הדברים נועדו להתייחס לעמדה הקיימת בחלקים בציבור החרדי עצמו בנוגע לחשיבות ההצגה של הטלפון הכשר כמעין "תג זיהוי" בתוך הקהילה. עמית הוסיף כי המונח "להתהדר" משמש בהקשר זה גם בשיח ובכלי תקשורת בעלי זיקה חרדית.

"לצערי, דומה כי דבריי הודהדו בתקשורת באור שגוי, אשר לא ביטא את כוונתי האמיתית", כתב עמית. עם זאת, לאחר שעיין בתלונות וצפה שוב בהקלטת הדיון, ציין כי היה מקום להתנסח אחרת.

"בשים לב לרגישותה הציבורית של הסוגייה מוטב היה אילו המשפט מושא התלונות היה מנוסח ומובע באופן אחר, ואני מצר על כך שהדברים פגעו ברגשותיהם של המתלוננים או אחרים בהקשר זה", כתב.

הנציב קולה קבע כי לנוכח הבהרתו של עמית שלא התכוון לפגוע בציבור החרדי, הכרתו בכך שמוטב היה לנסח את הדברים אחרת והבעת הצער על הפגיעה שנגרמה, אין צורך להמשיך בבירור התלונות והחליט לסיימו.