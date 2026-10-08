הבחירות - חלק א: יש "דעת תורה" בקלפי? | מבט גדול

יו"ר ארגון רבני צהר, הרב דוד סתיו, התייחס לבחירות בפרק החדש של הפודקאסט "מבט גדול" בערוץ משב מבית ארגון צהר.

"יש לנו הזדמנות למנות מלך. מינוי מלך בזמן הזה הוא על ידי בחירת השליט, בחירת המפלגה, וזאת זכות נפלאה", הוא אמר.

על מקומם של הרבנים אמר: "מותר להם להביע את דעותיהם, וראוי שיביעו את דעותיהם. אבל צריך גם לזכור את מגבלותיהם. אין כאן איזו דעת תורה שאומרת למי צריך להצביע, ושאם אתה לא מצביע למפלגה הזאת אתה עובר על איסור. זה לא עובד ככה".

הרב סתיו סיפר על ימיו במרכז הרב: "הרב צבי יהודה היה מאוד תומך במפד"ל, ואפילו דרש: התורה מתחילה בב'. בראשית ברא אלוקים. וצריך להצביע ב'. אני הייתי בקבוצת תלמידים שרצתה להצביע לתחייה. לא היה לנו נעים לשאול את הרב צבי יהודה אם מותר להצביע הפוך מדעתו, אז שלחנו את מוטי טאו, הבן של הרב טאו, שישאל את אבא שלו. התשובה הייתה: 'ודאי שמותר לך. זה לא פסק הלכה. אם אתה סומך על ההבנה של הרב צבי יהודה בענייני כלל ישראל, תתמוך במה שהוא עושה. אם לא, לא'".

"לרב אין דעת תורה בעניין הזה", הוסיף. "אין לו יתרון כגדול בתורה להדריך אותך למי להצביע. מותר לך לסמוך עליו, אבל לא בגלל שזאת ההלכה. אין סעיף בשולחן ערוך שאומר תצביע לא' או תצביע לב'".

המראיין, קובי נחשוני, הקשה: "בבחירות האלה מצביעים על השבת, על המלחמה הבאה ועל גיוס החרדים. למה רב לא יכול להגיד תצביע לסמוטריץ' או לליברמן?". הרב סתיו השיב: "הוא יכול להגיד שלדעתו זה הדבר הכי חשוב לעם ישראל, אבל לא שזו דעת התורה. בהלכה ראוי למנות לתפקידים בעלי משמעות אדם ירא שמיים, והנה חלק גדול מגדולי ישראל תמכו בממשלה בראשות אדם שאינו שומר תורה. הם שקלו שיקולים כלל-ישראליים, כל אחד לפי השקפת עולמו. זה לא קשור לדעת תורה".

על דרשות מוצאי השבת של הרב יצחק יוסף אמר: "לנצל במה הלכתית כדי לדבר פוליטיקה זה בעייתי, במובן הזה שאתה נושא את שם התורה לשווא. אין בהלכה מצווה להצביע לש"ס או לסמוטריץ' או לבנט. זכותך להגיד שהכי טוב לעם ישראל זה ש"ס, וזכותו של מישהו אחר להגיד שזה איזנקוט. אבל להגיד שבשם התורה זה מה שצריך להצביע? אלה דברי הבל".

על רבנים שנכנסו לפוליטיקה בעצמם אמר: "בפוליטיקה הרב נדרש להתפשר ולפגוש את המציאות עם המורכבויות שלה, ואז קורה לו מה שקורה הרבה פעמים: הוא מתלכלך. הפוליטיקה מצריכה המון תחכום והמון ערמומיות, דברים שאנחנו לא בדיוק רוצים שהרבנים שלנו יתברכו בהם. נדמה לי שרוב הרבנים שנכנסו לפוליטיקה ברמ"ח איברים ושס"ה גידים לא יצאו נקיים ממנה".

ולשאלה על הפרסומים שבהם עלה שמו כמועמד לתפקיד שר הדתות: "אני לא רוצה שום שייכות. פוליטיקה תצבע את צהר ואת התורה שלי בצבע פוליטי. אני רוצה שהתורה שלי תהיה שייכת לכולם, לימין ולשמאל ולמרכז. צהר קם לפני כמעט 30 שנה, בין השאר כי התורה הייתה צבועה בצבע מסוים. להיות שייך למפלגה מסוימת, לי זה מקטין מאוד את התורה". עוד מספר הרב סתיו גם מה חשב על כניסתם של הרב דרוקמן והרב עמיטל לפוליטיקה, ומסביר למה דווקא חברי הכנסת החרדים מבינים שפוליטיקה היא מקצוע.