​ארגון "עתים" הגיש עתירה דחופה לבג"ץ נגד מועצת הרבנות הראשית ומחלקת הבחינות וההסמכה, בבקשה לצו על תנאי שיחייב אותן לאפשר לנשים להבחן במועד חשוון הקרוב ולפרסם התאמות ייעודיות לנשים בהיריון ולנשים מניקות.

​בעקבות הגשת העתירה, הורה שופט בית המשפט העליון חאלד כבוב לרבנות הראשית ולמשרד לשירותי דת להודיע בדחיפות עד מחר (חמישי) בשעה 11:30 - מתי צפוי להינתן מענה לפניית העותרת.

​העתירה הוגשה ימים ספורים לפני תחילת המבחנים בשבוע הבא, וזאת לאחר הודעת הרבנות על פיצול מוקדי הבחינה כך שגברים ייבחנו בבנייני האומה ונשים במבנה המשרד לשירותי דת.

​הרב שאול פרבר, יו"ר ומייסד ארגון עתים, אמר: "הרבנות הראשית היא גוף ציבורי ממלכתי המחויב לפעול על פי החוק וכללי המנהל התקין. לא ייתכן שפחות משבוע לפני מועד הבחינות, והנבחנות עדיין שרויות בחוסר ודאות מוחלט לגבי תנאי הבחינה וההתאמות המגיעות להן עד כדי צורך בהתערבות משפטית. המחדלים במועד הקודם היו פגיעה ישירה בטוהר הבחינות. אני קורא לרבנות לנהוג בהגינות ולפעול בשקיפות ובאחריות, שיבטיחו שתנאי המבחן יעמדו בסטנדרט שוויוני, מקצועי ומכבד לכלל הנבחנים".

​עו"ד תמנה גוטל מהמחלקה המשפטית בארגון עתים, סיכמה: "הרבנות הראשית בוחרת לגרור רגליים ולהתעלם מפניות חוזרות ונשנות, תוך שהיא מותירה את ציבור הנבחנות בחוסר ודאות מוחלט ערב הבחינה. לא נאפשר פגיעה בזכותן לשוויון ולחופש עיסוק, או חזרה על מחדלי העבר שסיכלו את סיכויי הצלחת הנשים והפרו את פסיקתו המפורשת של בג"ץ. משבחרה הרבנות לא להשיב, פנינו להגנה על זכויות הנשים, ואנו מברכים על החלטתו המהירה של בית המשפט הדורשת מענה ברור ומיידי".