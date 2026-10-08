הרשות השנייה פתחה בהליך הפרה נגד תחנת הרדיו 103FM בעקבות התבטאויותיו של השדרן ינון מגל כלפי משתתפי הספר "מר הפקרה", ובהם שורדי שבי ובני משפחות חטופים ושכולות.

ברשות השנייה קבעו כי דבריו של מגל חרגו מגבולות הביקורת הלגיטימית והיוו השתלחות פוגענית. בהחלטה ניתן משקל גם לזהות האנשים שאליהם כוונו הדברים ולעיתוי שבו נאמרו - ערב יום השנה השלישי לטבח 7 באוקטובר.

הסערה פרצה בעקבות דברים שאמר מגל בתוכניתו, כאשר הקריא את שמותיהם של משתתפים בספר וכינה אותם בין היתר "אנשים מתועבים" ו"האנשים הכי שפלים שחיים במדינת ישראל".

הוא טען כי הדרך שבה יוכלו המשתתפים בספר "לכפר" על השתתפותם בו היא להצביע בבחירות לראש הממשלה בנימין נתניהו.

יממה לאחר ההתבטאות הבהיר מגל את דבריו ואמר כי לא התכוון לכלול בביקורתו את משפחות החטופים. "החרגתי את משפחות החטופים. אני לא חושב שצריך לדבר ככה על משפחות החטופים", אמר.

מגל הודה כי היה עליו להבהיר את ההבחנה כבר בזמן השידור. "הייתי צריך להבהיר את הדברים מוקדם יותר, הייתי צריך לעשות את זה מלכתחילה וזו הייתה טעות, ואני לגמרי מקבל את הדבר הזה".